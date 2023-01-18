Wifi Şifresi Öğrenme – Bilgisayardan ve Telefondan Wifi Şifresi Nasıl Öğrenilir, Kayıtlı İnternet Parolası Nerede Yazar?

WiFi şifresi bireyler tarafından unutulmakta. Aslında WiFi şifresi öğrenmek oldukça basit olmasına rağmen, adımlar sürekli tekrarlanmadığından dolayı insanların akıllarında yer etmemiş durumda. Birçok insan akıllı telefonlarına ve bilgisayarlarına bu şifreleri bağlayarak giriş yapıyorlar. Sonra lazım olduğu zamanda akıllarından uçup gitmiş oluyor. Eve misafir geldiği zaman bu şifreler bireylere lazım olmakta. Biz de bu yazımızda kayıtlı WiFi şifresi öğrenme adlı başlığı da ele aldık. Gelin WiFi şifresi öğrenmeyi ayrıntılı inceleyelim.

Wifi Şifresi Öğrenme

WiFi şifresi öğrenme günümüzde oldukça araştırılmakta. İnternete bağlanmak gerektiğinde WiFi şifresine ihtiyaç duyarız. Kayıtlı olmayan bir wifi şifresini öğrenmek için, sahip olduğunuz modemin markasına göre hareket etmeniz gerekmektedir. Her bir şirketin kendi özel kodları olduğu için bunu müşteri hizmetlerinden yardım alarak gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kayıtlı bir parolayı öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki başlıklardan yardım alabilirsiniz.

Bilgisayardan ve Telefondan Wifi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Wifi şifreleri birçok kullanıcı tarafından unutulmakta. Unutulan wifi şifreleri için kolay bir çözüm bulunmakta. Bilgisayardan ve telefondan çok kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz adımları listeledik. Bu adımları uygulayarak, hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan kolay bir şekilde internet şifrenize ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kayıtlı İnternet Parolası Nerede Görülmekte?

Daha önceden parolayı kayıt etsek de unutulabiliyor. Wifi şifresine lazım olduğumuzda da böyle arayışlara geçiş yapabiliyoruz. Kayıtlı internet parolasını görmek oldukça basittir. Kayıtlı internet parolası için bazı adımları izlemeniz gerekmektedir. Bilgisayar ve telefon olarak ikiye ayırdığımız başlıkları inceleyerek nerede ve nasıl görüldüğünü inceleyebilirsiniz.

Android Telefondan Wifi Şifresi Öğrenme

Telefonu açtığınızda, "Ayarlar" kısmını bulun ve o bölüme dokunun,

Ardından "Bağlantılar" kısmına geçin,

Bu adımı da geçtikten sonra Wi-Fi adlı butona dokunun,

Sonra sizin bağlı olduğunuz internetin yanında bulunan ayarlar işaretini seçin,

Ardından "Parolayı Paylaş" butonuna dokunun. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ekranın üst noktasında QR kodu bulunur ve alt noktasında ise wifi şifreniz yer alacaktır.

iOS Telefondan Wifi Şifresi Öğrenme

Telefonunuzu açtığınızda "Ayarlar" kısmını bulun ve dokunun,

Bunun ardından "WiFi" seçeneğine dokunun,

Karşınıza çıkan menüde "Parola" kısmına dokunun,

Ve açılan menüde "parolayı görüntüle" kısmına dokunarak parolanızı görüntüleyebilirsiniz.

Windows Bilgisayarlardan Wifi Şifresi Öğrenme

Görev çubuğunda bulunan WiFi simgesini bulun,

Bu simgeye sağ tıklayarak "Ağ ve İnternet Ayarları" menüsünü açın,

Karşınıza çıkan sayfada "Bağdaştırıcı Seçeneklerini Değiştir" butonuna tıklayın,

Önünüze çıkan pencerede kendi WiFi ağınızı bulun ve o kısmın üzerine sağ tıklayın, "Durum" kısmını seçin,

Açılan pencerede "Kablosuz Özellikleri" kısmını açın,

Son olarak "Güvenlik" sekmesine girerek "Karakteri Göster" kutucuğuna tıklayın,

Bunu işaretledikten sonra da "Ağ ve Güvenlik anahtarı" yazan yerden WiFi şifrenizin ne olduğuna ulaşabilirsiniz.

Mac Bilgisayarlarda WiFi Şifresi Öğrenme