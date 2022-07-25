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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:14 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:14

Wifi Şifresi Öğrenme - Bilgisayardan Ve Telefondan Wifi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

İnternet erişimi günümüzde son derece kolaydır. Hayatımızın vazgeçilmezi olan internete farklı yollarla erişmek mümkündür. Wifi kullanımı da bununla birlikte önem arz eder. Birden fazla kullanıcıya açık olan ve sadece bir kez girildiği zaman kolay kolay ihtiyaç duyulmayan wifi hayatımızın hemen her yerinde karşımıza çıkar. Wifiye giriş yapmak için kullanıcının şifreye ihtiyacı vardır. Wifi şifresi öğrenme en sık araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için Wifi Şifresi Öğrenme- Bilgisayardan ve Telefondan Wifi Şifresi Nasıl Öğrenilir? Hakkında önemli bilgilere yer verdik.

Wifi Şifresi Öğrenme - Bilgisayardan Ve Telefondan Wifi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Günümüzde internet kullanımı son derece yaygındır. Küçükten büyüğe hemen herkesin ihtiyaç duyduğu ve kullandığı internet, günlük hayatın da kurtarıcısıdır. İnternet erişiminin yaygınlaştığı bu zamanda wifi de önem arz etmiştir. Kablosuz bağlantı aracılığıyla internete erişim aracı sağlayan wifi, evde veya işyerinde sıklıkla kullanılır. Günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi olan wifi ile internete erişim telefon, tablet veya bilgisayar ile sağlanmaktadır. Bu kablosuz bağlantı sadece bir defa şifreye girmekle yeterlidir. Wifi ile internete erişim sağlamak isteyen kişiler, wifi şifresi öğrenme hakkında araştırma yaparlar. Wifi ile internete erişim için şifreyi bilmek ve onu cihaza doğru bir şekilde girmek önemlidir. Bilgisayardan veya telefondan wifi şifresi öğrenmenin yolları vardır. İşte detaylar...

Wifi Şifresi Öğrenme

Günümüzün vazgeçilmezi olan wifinin açılımı Wireless Fidelity'dir. Wifi çıktığı ilk günden beri çeşitli cihazlar yoluyla internete erişim sağlanmıştır. İnternete kolayca erişmenin önemli bir yolu olan wifinin şifresini merak eden herkes, bunun hakkında araştırma yapmıştır. Wifi şifresi öğrenmenin en kolay yolu, modemin altında bulunan etiketi incelemektir. Bu etikette yazan parola, eğer daha sonra değiştirilmediyse geçerlidir.

Modemin şifresi daha önceden değişmediyse, kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak erişebilmek mümkündür. Her modem wifi adı ve şifresi ile kullanıma açılır. Windows ile wifi şifresine giriş yaptığınız zaman, bilgisayar daha sonra onu hatırlar. Şifre değişikliğinde ise, yeni oluşturulan wifi şifresini girmek gerekir.

Telefondan Wifi Şifresi Öğrenme

Telefondan wifi şifresini öğrenmek için birkaç adımı uygulamanız gerekecektir. Öncelikle Android telefonunuzdan ayarlar sayfasına girin ve bağlantılara dokunun. Ardından wifi seçeneğine giriş yapın. Bağlı olduğunuz modemin karşısında bulunan çark işaretine tıklayın. Sonra QR kodu yazan yere tıklayın ve görüntü olarak kaydedin. Daha sonra QR kodu uygulamasını yükleyerek bu kodu okutun. Bu işlemden sonra wifi şifreniz karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz, wifi QR kodu açıkken, bunu başkasının telefonunun kamerasına aktararak yine aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

İnternet Şifresi Öğrenme

İnternete erişim günümüzde son derece önemlidir. Wifi ile hemen her cihaz ile internete erişim mümkündür. Bir dizüstü veya masaüstü bilgisayardan wifiye bağlanıldığında Windows bu şifreyi hatırlar. Windows'ta bağlı olduğunuz wifi parolasını öğrenmenin bir diğer yolu denetim masasını kullanmaktır. Bunun için, Denetim Masası'nda yer alan Ağ ve Paylaşım Merkezine girmeniz gerekecektir.

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Wifi Şifresi Öğrenme - Bilgisayardan Ve Telefondan Wifi Şifresi Nasıl Öğrenilir?
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