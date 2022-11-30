Windows 11 Sistem Gereksinimleri – Windows 11 Kaç Gb Ram İstiyor ve Hangi İşlemcileri Destekliyor?

Windows 11 sistem gereksinimleri konusu bilgisayar kullanıcıları tarafından Windows'un 11. sürümü çıktığı günden bu yana araştırılan konulardan birisidir. Bunun yanı sıra da, Windows 11 bilgisayarım destekliyor mu ya da her bilgisayara Windows 11 yüklenir mi soruları gündeme gelmektedir. Son sürüm bir Windows sistemi kullanmak isteyenlerin, mutlaka Windows 11 minimum kaç gb ve Windows 11 kaç ram istiyor bilmesi gereklidir. Ayrıca, işlemci çeşitleri de değişiklik gösterdiği için Windows 11'e geçmede evvel win11 hangi işlemcileri destekliyor bilmekte fayda var.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

Cihaza Windows 11 sistemini yüklenip düzgün çalıştırabilmesi için gerekli olan işlemci, ram, GB gibi birçok özelliğe genel olarak Windows 11 sistem gereksinimleri diyebiliriz. Bahsi geçen sistem gereksinimleri şu anki güncel cihazların çoğuna uygun gibi gözükse de, eski model ya da sürümdeki cihazların Windows 11 sürümünü kullanabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Windows 11 sürümü tasarım, oyun yapılandırmaları, özel oyun özellikleri, widget, android uygulama desteği gibi birçok yeniliği beraberinde getirmektedir.

Windows 11 Kaç GB RAM İstiyor?

Cihazınızda Windows 11 sürümünün problemsiz şekilde çalışması için başta ram olmak üzere bulunması gereken özellikler şunlardır;

• En az 4 GB RAM

• 64 GB'den az olmamak üzere boş hafıza alanı

• 9 inç ekran ve 1366×768 ekran çözünürlüğü

• DirectX 12 uyumlu grafik kartı

• Çift çekirdekli işlemci

Windows 11 Hangi İşlemcileri Destekliyor?

Yeni cihazların pek çoğunun işlemcisi ile uyumlu çalışkan Windows 11 sürümü daha birçok işlemciyi desteklemektedir. Ancak yine de Windows 10 sürümüne göre daha az işlemciyi destekleyen Windows 11 sürümü toplam da 537 işlemciyi desteklemektedir. Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmemekle birlikte, teknoloji kulislerinde Windows 11 sürümünün desteklediği işlemci listesinin çalışmalar yapılarak büyüyeceği söylenmektedir. Windows 11'in desteklediği işlemci listesine ulaşmak için microsoft.com adresinden bilgi edinebilirsiniz.