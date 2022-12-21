Haberler Yaşam Haberleri Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak Uyarısı Nedir? Windows Lisans Süresi Uyarısı Nasıl Kapatılır, Çözümü Nedir?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:23 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:23

Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak Uyarısı Nedir? Windows Lisans Süresi Uyarısı Nasıl Kapatılır, Çözümü Nedir?

Windows lisansınızın süresi yakında dolacak uyarısı nedir gibi bildirim dikkate alınmalıdır. Windows lisans süresi uzatma bildirisi geldiğinde bilinmesi gereken şey, bir zamandan sonra bu işletim sisteminin kullanılmayacağıdır. Geri kullanabilmek için Windows Lisans süresi nasıl uzatılır hakkında bilgi edinmek gerekir. İşi halletmek oldukça basittir. Windows lisansınızın süresi yakında dolacak çözümü 2022 yılı maddeleri kolaydır. Maddeler uygulanınca Windows lisansınızın süresi yakında dolacak uyarısı nasıl kapatılır içinde çözüm olacaktır.

Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak Uyarısı Nedir? Windows Lisans Süresi Uyarısı Nasıl Kapatılır, Çözümü Nedir?

Windows lisansınızın süresi yakında dolacak uyarısı nedir sorusu bilgisayarınıza gelebilir. Bu bir sorundur ve halledilmesi gerekir. Bu noktada Windows lisansınızın süresi yakında dolacak çözümü 2022 güncel haliyle halledilebilir. Çözüm yoluyla Windows lisans süresi uzatma işlemi gerçekleşir. Tabii önce Windows Lisans süresi nasıl uzatılır basamaklarını öğrenmek gerekir. İşletim sisteminin verimliliği açısından bu şarttır. Her şey sırasıyla uygulandığında, Windows lisansınızın süresi yakında dolacak uyarısı nasıl kapatılır otomatik olarak gidecektir.

Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak Uyarısı Nedir?

Windows bilgisayarlarda olan bir işletim sistemidir. İşletim sistemi olduğu için bilgisayarı oluşturan her şeydir. Bilgisayarların birçok alanının yönetilmesini işletim sistemleri sağlamaktadır. Yazılım veri tabanlarının gerekli şekilde çalışabilmesi için işletim sistemlerine ihtiyaç vardır. Yine bilgisayarın donanım kısmının sağlıklı çalışabilmesi için işletim sistemine ihtiyaç vardır. Bilgisayarlar genel olarak Windows işletim sistemine sahiptir. Windows işletim sistemi de kendi içerisinde bazı sürümlere ayrılmaktadır. Yeni bir bilgisayar alındığında Windows işletim sistemi yüklü ve deneme sürümüyle gelmektedir. Deneme sürümünün süresi dolmaya yakın, Windows lisansınızın süresi yakında dolacak uyarısı gelir. Dolayısıyla deneme sürümünün süresiyle bu uyarı birbiriyle bağlantılıdır.

Windows Lisans Süresi Uyarısı Nasıl Kapatılır, Çözümü Nedir?

Windows işletim sisteminin birçok sürümü vardır. Windows 7, Windows, 8, Windows XP, Windows 10 gibi sürümler buna örnektir. Yeni bir bilgisayar alındığında işletim sistemi kurulu bir şekilde gelebilir. Fakat tek sıkıntı işletim sisteminin sürümünün bir deneme süresi olduğudur. Bu deneme süresinin zamanı azaldığında bilgisayarınıza bir uyarı gelmeye başlar. Bu uyarı Windows lisans süresi uyarısıdır. Windows lisans süresi uyarısının gitmesi için orijinal lisansın bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir. Lisans satın alınması gerekiyor ve lisans anahtarı ile sürümün etkinleştirilmesi gerekmektedir.

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Windows Lisansınızın Süresi Yakında Dolacak Uyarısı Nedir? Windows Lisans Süresi Uyarısı Nasıl Kapatılır, Çözümü Nedir?
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