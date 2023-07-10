Winnie The Pooh Karakterleri - Winnie The Pooh Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Çocukların izlemekten hayli keyif aldığı onlarca çizgi film bulunmakta, bu çizgi filmlerin bazıları senaryosu ve karakterleri ile unutulmazlar arasında yer almaktadır. Wiinie The Pooh isimli çizgi film de karakterleri hayli sevilen, günümüzde hala sevilerek izlenen çizgi filmlerden biridir. Peki, Winnie The Pooh arkadaşları isimleri nelerdir? Ayrıntılar sizlerle…

Winnie The Pooh Karakterlerinin İsimleri Ve Özellikleri

Çocukların ve hatta yetişkinlerin severek izlediği Winnie The Pooh, Alan Alexander Milne isimli yazar tarafından 1920'li yıllarda kurgulanmış ayıcık karakterinin hikayesidir. Yazar bu hikayeyi oğlu Christopher Robin'e anlatmak için geliştirmiş, detaylandırmıştır. Winnie ve onunla birlikte ormanda yaşayan arkadaşlarının gündelik hayatlarını anlatan hikayede asla olumsuz ve kötü örnek olacak unsurların yer almaması Winnie The Pooh'un bu kadar sevilmesinin birinci nedenidir. Başta hikaye kitabı olarak hayat bulan eser daha sonra çizgi film olarak seyircilerle buluşmuştur. Bu sevilen hikayenin karakterleri ve onların özellikleri ise şunlardır;

Winnie: Bir ayıcık olan Winnie hikayenin baş kahramanıdır, sevimli biraz da obur bir ayıcık olan Winnie yazarın oğlu Christopher'in oyuncak ayısından esinlenerek tasvir edilmiştir. Winnie ormanda yaşayan bir ayıdır, arkadaşlarını çok seven, sakin ve mutlu bir mizacı vardır.

Tigger: Ayıcık Winnie'nin en yakın arkadaşlarından Tigger, aynı ormanda yaşayan bir kaplandır. Fazlasıyla hareketli ve heyecanlı bir yapısı olan Tigger, her şeye eğlenceli bir gözle bakar.

Piglet: Yine baş kaharaman Winnie'nin en yakın arkadaşlarından olan Piglet pembe bir domuzdur. Oldukça iyi niyetli ve sevgi doludur, diğer arkadaşlarına göre daha ürkektir.

Rabbit: Arkadaş grubunun en bilmiş ve düzenli üyesi olan Rabbit, mükemmelliyetçi ve oldukça titiz bir tavşandır. Parlak fikirler genelde ondan çıkar, dağınıklık ve tembelliğe tahammül edemez.

Eeyore: Grubun en çekingen ve utangaç üyesi olan Eeyore mavi bir eşektir. Nedensizce kendine pek güvenmez, girişken değildir ama arkadaşlarını çok sever. Ürkek ve çekingen yapısı nedeniyle genelde yalnız takılır, arkadaşları ile maceralara katılmaz yine de arkadaşları tarafından çok sevilir.

Christopher Robin: Evet, yazarın oğlu Christopher hikayede bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır hem de bu hikayeyi anlatan karakter olarak.

Owl: Bir baykuş olan Owl oldukça bilgilidir, arkadaş grubunun akıl danışılan üyesidir.