Winx Karakterleri - Winx Club Karakterleri, İsimleri ve Güçleri

Winx Club dizisi, anime bir dizi olarak hazırlanmış ve toplam sekiz sezon kadar sürmüştür. Özellikle kız çocukları tarafından sevilerek izlenen bu dizi, iyilerle kötüler arasında yaşanan olayları anlatmaktadır. Bu anime dizinin hem karakterleri hem de güçleri araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için Winx karakterleri – Winx Club karakterleri, isimleri ve güçleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verdik.

Winx Club Karakterleri

Animasyon televizyon dizisi olarak karşımıza çıkan Winx Club, hedef kitle olarak özellikle dört ile on altı yaş aralığını baz almıştır. Daha çok kız çocukları tarafından izlenen bu çizgi dizisinin, animasyon tarzında filmleri de çekilmiştir. Bu diziyle alakalı en merak edilen konulardan biri winx kaç tane karakter var konusudur. Bu çizgi dizisinde asıl karakterler toplam altı kişiden oluşmaktadır. Bu kişiler peri olarak adlandırılmaktadır. Periler dışında cadılar, yaratıklar gibi birçok farklı karakter yer almaktadır. Bu dizi yoğun macera içeren bir dizi olmakla birlikte iyilerle kötülerin savaşını anlatmaktadır. Dizide yer alan winx karakterleri ile ilgili pek çok farklı oyuncak, kitap gibi ürün imal edilmiş ve dizinin film serisi dünya çapında çok sayıda ülkede gösterime girmiştir.

Winx Club İsimleri ve Güçleri

Winx Club, dünya çapında adından söz ettirilmiş bir anime dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya çapında pek çok ülkede izlenme rekorları kıran bu diziyle ilgili en sık araştırılan konulardan biri winx perileri kaç kişi konusudur. Winx Club dizisinde öne çıkan 6 karakter bulunmaktadır. Bu altı karakterde peri özelliğini taşımaktadır. Yani bu karakterler peri oldukları için birtakım özel sihirli güçleri vardır. Aynı zamanda bu altı peri birbirleriyle çok yakın dostlardır. Animasyon dizisinde yer alan bu perilerin isimleri ve güçleri ise şu şekildedir: