Milyarlarca liralık kara para ağı deşifre oldu! Şok detaylar ortaya çıktı: "Türkiye'de ana dağıtıcı benim"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Selahattin Akın Uzun liderliğinde organize şekilde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen suç yapılanmasının profesyonel finans sistemi kurarak yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini akladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında hazırlanan değerlendirme yazısında; MASAK raporları, CMK 134 kapsamında elde edilen dijital materyaller, HTS kayıtları, banka hareketleri ve açık kaynak araştırmalarının birlikte incelendiği belirtildi. Elde edilen deliller doğrultusunda örgütün temel faaliyet alanının, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme entegre edilmesi olduğu kaydedildi.
"WOLF" KOD ADIYLA YÖNETTİĞİ İDDİASI
Dosyaya göre Selahattin Akın Uzun'un örgüt içerisinde "WOLF" kod adıyla faaliyet yürüttüğü ve "Akın Abi" olarak hitap edilen nihai karar verici konumunda bulunduğu belirtildi. Dijital materyallerde yer alan verilere göre tüm finansal hareketlerin Uzun'a raporlandığı, kâr paylaşım sisteminde yüzde 70 pay aldığı ve KKTC bağlantılı yapıyı yönettiği öne sürüldü. Soruşturmada Serdal Tanak, Burak Çapraz ve Fırat Demir'in ise organizasyonun operasyonel süreçlerinden sorumlu yöneticiler olduğu değerlendirildi.
"Wolf" kod adıyla anılan örgüt lideri Selahattin Akın Uzun
MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Dosyada yer alan gelir-gider tabloları, kasa kayıtları ve dijital yazışmalarda örgütün yalnızca suç işleyen bir yapı olmadığı, aynı zamanda profesyonel muhasebe sistemi bulunan organize bir finans ağı şeklinde hareket ettiği ifade edildi. Örgüt yöneticilerinin günlük ve haftalık finans raporlarını Selahattin Akın Uzun'a ilettiği, sanal POS hareketleri, elektronik para kuruluşları üzerinden geçen işlem hacimleri, kripto transferleri ve nakit dolaşımının düzenli şekilde kayıt altına alındığı belirtildi. MASAK verilerine göre örgütün yıllık işlem hacminin milyarlarca lirayı bulduğu, bazı günlük kâr tablolarında yaklaşık 2 milyon lira net kazanç kaydı bulunduğu kaydedildi. Yöneticilere milyonlarca liralık hakediş dağıtıldığı, Selahattin Akın Uzun'a ise doğrudan nakit teslimatlar yapıldığı öne sürüldü.
"PEP" SİSTEMİYLE PARAVAN ŞİRKET AĞI
Soruşturma dosyasında örgütün "PEP" olarak adlandırılan paravan elektronik para sistemi kurduğu da belirtildi. Buna göre ekonomik yeterliliği bulunmayan kişiler adına şirketler açıldığı, banka hesapları ve elektronik para kuruluşu hesaplarının bu kişiler üzerinden oluşturulduğu tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin bu hesaplar üzerinden dolaştırıldığı, dijital materyallerde "PEP operasyon gideri" ve "PEP finansal bakım gideri" şeklinde kayıtlar bulunduğu ifade edildi. Ayrıca ödeme kuruluşu yöneticileri ve sistem operatörlerine yüksek miktarlarda ödemeler yapıldığı kaydedildi.
KAPALI ÇARŞI HATTI ÜZERİNDEN NAKİT DÖNÜŞÜM
Soruşturmada örgütün yalnızca dijital sistemler üzerinden değil, fiziki nakit dolaşımı üzerinden de para transfer ağı kurduğu iddia edildi. Özellikle Kapalı Çarşı çevresinde faaliyet gösteren döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla yüksek miktarlı nakit dönüşüm işlemleri yapıldığı öne sürüldü. Yazışmalar ve mali verilere göre milyonlarca liralık nakdin dövize çevrilerek kurye sistemiyle örgüt liderine ulaştırıldığı belirtildi. Emrullah Güven ve Musa Keskin'in de bu sistem içerisinde yer aldığı değerlendirildi.
"TÜRKİYE'DE ANA DAĞITICI BENİM"
Dijital materyallerde örgütün Türkiye genelindeki çok sayıda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağına finansal altyapı sağladığı yönünde tespitlere de yer verildi. Elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve TRON/USDT kripto altyapıları üzerinden farklı suç gelirlerinin dolaşıma sokulduğu ve örgütün bu işlemlerden komisyon aldığı öne sürüldü. Dosyada yer alan bazı yazışmalarda "Türkiye'de ana dağıtıcı benim", "Kimse daha düşük oran vermiyor", "Direk bankadan almadıkça daha düşük oran yok" ifadelerinin geçtiği belirtildi.
KKTC VE KARADAĞ BAĞLANTISI
Soruşturma kapsamında örgütün uluslararası bağlantıları da incelemeye alındı. Selahattin Akın Uzun'un KKTC'ye sık giriş çıkış yaptığı, örgüt yöneticilerinin yazışmalarında KKTC'nin "operasyon merkezi" olarak değerlendirildiği kaydedildi. Dosyada ayrıca Halil Falyalı çevresiyle bağlantıya ilişkin dijital veriler elde edildiği, şüphelinin KKTC ve Karadağ'da şirket, araç ve ticari bağlantılarının bulunduğu belirtildi. Bazı malvarlıklarının üçüncü kişiler üzerinden yönetildiği ve uluslararası para transferlerinde yabancı ülke bağlantılı sistemlerin kullanıldığı da soruşturma dosyasına yansıdı.
"AKIN ABİ NE DERSE O OLUR"
Savcılık değerlendirmesinde Selahattin Akın Uzun'un geçmişte uyuşturucu ticareti, resmi belgede sahtecilik ve tasarlayarak öldürme gibi ağır suçlardan yargılandığı bilgisine de yer verildi. Bu durumun örgütün yalnızca finansal suç yapılanması olmadığını, klasik organize suç karakteri taşıyan hiyerarşik bir yapı olduğunu gösterdiği ifade edildi. Dijital materyallerde geçen "Akın abi ne derse o olur" şeklindeki ifadelerin de örgüt liderinin mutlak otoritesini ortaya koyduğu değerlendirildi. Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis ve bilişim dolandırıcılığı gelirlerini elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, kripto varlık ağları, banka hesapları, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden aklayan; uluslararası bağlantılara sahip, teknik ve finansal organizasyon kabiliyeti yüksek çok katmanlı organize suç yapılanmasına ilişkin kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.