Milyarlarca liralık kara para ağı deşifre oldu! Şok detaylar ortaya çıktı: "Türkiye'de ana dağıtıcı benim"

"TÜRKİYE'DE ANA DAĞITICI BENİM"

Dijital materyallerde örgütün Türkiye genelindeki çok sayıda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağına finansal altyapı sağladığı yönünde tespitlere de yer verildi. Elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve TRON/USDT kripto altyapıları üzerinden farklı suç gelirlerinin dolaşıma sokulduğu ve örgütün bu işlemlerden komisyon aldığı öne sürüldü. Dosyada yer alan bazı yazışmalarda "Türkiye'de ana dağıtıcı benim", "Kimse daha düşük oran vermiyor", "Direk bankadan almadıkça daha düşük oran yok" ifadelerinin geçtiği belirtildi.

KKTC VE KARADAĞ BAĞLANTISI

Soruşturma kapsamında örgütün uluslararası bağlantıları da incelemeye alındı. Selahattin Akın Uzun'un KKTC'ye sık giriş çıkış yaptığı, örgüt yöneticilerinin yazışmalarında KKTC'nin "operasyon merkezi" olarak değerlendirildiği kaydedildi. Dosyada ayrıca Halil Falyalı çevresiyle bağlantıya ilişkin dijital veriler elde edildiği, şüphelinin KKTC ve Karadağ'da şirket, araç ve ticari bağlantılarının bulunduğu belirtildi. Bazı malvarlıklarının üçüncü kişiler üzerinden yönetildiği ve uluslararası para transferlerinde yabancı ülke bağlantılı sistemlerin kullanıldığı da soruşturma dosyasına yansıdı.