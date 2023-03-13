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Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:22 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:22

Word Kısayolları - Word Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?

Bilgisayar, telefon, tablet gibi aletler sayesinde teknoloji ile iç içe yaşarız. Klavye bu aletlerse yazı yazma işlevi görür. Klavye de kullandığımız iki yüze yakın kısayol tuşu vardır. Bu kısa yolları en çok Microsoft Word’de kullanırız. Word kısayolları, Word’de yazı yazmayı kolaylaştırır. Word Klavye kısayol tuşları, mause ile yapılacak birçok şeyi kolayca yapmamızı sağlar. Word’de sık kullanılan kısayollar, tümünü seç, kes, kopyala ve yapıştır kısayollarıdır.

Word Kısayolları - Word Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?

Klavye kısayolları, genellikle fareyle yaptığınız bir işlemi klavye ile yapabildiğimiz tuşlara denir. Bu kısayollar genellikle Word programında kullanılır. Word kısayolları, iki yüzden fazladır. Word Klavye kısayol tuşları, genel kullanım, belgede hareket, metin seçme, karakter biçimlendirme simge ekleme gibi işlemleri kolaylaştırır. Word'de sık kullanılan kısayollar, genel kullanım kısayollarıdır. Bunlardan bazıları kopyala, yapıştır, kes, kısa yollarıdır.

Word Kısayolları

Microsoft Office programları arasında neredeyse tüm kullanıcılar tarafından en çok kullanılan programlardan biri olan Word, 1980'li yılların sonundan beri hayatımızdadır. Microsoft, Word programının her yeni sürümünde kullanıcılara yeni ve hayatı kolaylaştıran pek çok özellik sunulur. Bu kısayollar sayesinde uzun uğraşlar sonucu yaptığınız işlemleri uygulamak için birkaç tuşa basmanız yeterli olacaktır. Word kısayolları şu amaçlarla kullanılır:

Word Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?

  • Ctrl + N: Yeni belge oluşturma
  • Ctrl + O: Mevcut belge açma
  • Ctrl + S: Açık olan belgeyi kaydetme
  • F12: Açık olan belgeyi farklı kaydetme
  • Ctrl + W: Belge kapatma
  • Ctrl + Z: Son işlemi geri alma
  • Ctrl + Y: Son işlemi yeniden yapma
  • Alt + Ctrl + S: Açık olan pencereyi bölme
  • Ctrl + Alt + V: Yazdırma görünümü açma
  • Ctrl + Alt + O: Anahtar görünümü açma
  • Ctrl + Alt + N: Taslak görünümü açma
  • F1: Yardım ekranı açma
  • Alt + Q: "Bana ne istediğini söyle" kutusunu açma
  • F1: Yardım ekranını açma
  • Ctrl + F: Belge içinde kelime arama kutusunu açma
  • Ctrl + Yukarı / Aşağı Ok: İmleci paragraflar arası hareket ettirme
  • F5: Bul kutusunu açma
  • Shift + F5: İmleci son düzenlenen noktaya taşıma
  • Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir karakter sola ya da sağa genişletme
  • Ctrl + Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir kelime sola ya da sağa genişletme
  • Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir satır yukarı ya da aşağı genişletme
  • Ctrl + Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir paragrafın başına ya da sonuna genişletme
  • Ctrl + A: Belgenin tümünü seçme
  • Ctrl + Backspace: İmlecin solundaki kelimeyi silme
  • Delete: İmlecin sağındaki karakteri silme
  • Ctrl + Delete: İmlecin sağındaki kelimeyi silme
  • Ctrl + C: Seçili nesneleri panoya kopyalama
  • Ctrl + X: Seçili nesneleri panoya kopyalama ve silme
  • Ctrl + V: Panoya kopyalanan nesneleri yapıştırma
  • Ctrl + Tab + F3: Spike nesnelerini yapıştırma
  • Alt + Tab + R: Üstbilgiyi ya da altbilgiyi kopyalama
  • Ctrl + B: Seçili karakterleri kalınlaştırma
  • Ctrl + I: Seçili karakterleri italikleştirme
  • Ctrl + U: Seçili karakterlerin altını çizme
  • Ctrl + Shift + W: Altı çizili cümlede boşluk oluşturma
  • Ctrl + Shift + D: Seçili karakterlerin altına çift çizgi çizme
  • Ctrl + D: Yazı Tipi seçim ekranını açma
  • Ctrl + Shift + C: Seçili karakterin biçimini kopyalama
  • Ctrl + Shift + V: Kopyalanan biçimlendirmeyi seçili karakterlere yapıştırma
  • Ctrl + Boşluk: Tüm biçimlendirmeleri kaldırma
  • Ctrl + M: Paragraf girintisini artırma
  • Ctrl + Shift + M: Paragraf girintisini azaltma
  • Ctrl + T: Asılı girintiyi artırma
  • Ctrl + Shift + T: Asılı girintiyi azaltma
  • Ctrl + E: Paragrafı ortalama
  • Ctrl + L: Paragrafı sola hizalama
  • Ctrl + R: Paragrafı sağa hizalama
  • Ctrl + J: Paragrafı iki yana yaslama
  • Ctrl + 1: Satırlar arası tek aralık bırakma
  • Ctrl + 2: Satırlar arası çift aralık bırakma
  • Ctrl + 5: Satırlar arası 1,5 aralık bırakma
  • Ctrl + 0: Paragraftan önceki satır aralığını kaldırma
  • Ctrl + Shift + S: Stil ekranını açma
  • Ctrl + Enter: İmleci yeni sayfa başına taşıma
  • Ctrl + Shift + Enter: İmleci sütun sonuna taşıma

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Word Kısayolları - Word Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?
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