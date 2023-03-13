Word Kısayolları - Word Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?

Bilgisayar, telefon, tablet gibi aletler sayesinde teknoloji ile iç içe yaşarız. Klavye bu aletlerse yazı yazma işlevi görür. Klavye de kullandığımız iki yüze yakın kısayol tuşu vardır. Bu kısa yolları en çok Microsoft Word’de kullanırız. Word kısayolları, Word’de yazı yazmayı kolaylaştırır. Word Klavye kısayol tuşları, mause ile yapılacak birçok şeyi kolayca yapmamızı sağlar. Word’de sık kullanılan kısayollar, tümünü seç, kes, kopyala ve yapıştır kısayollarıdır.
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Klavye kısayolları, genellikle fareyle yaptığınız bir işlemi klavye ile yapabildiğimiz tuşlara denir. Bu kısayollar genellikle Word programında kullanılır. Word kısayolları, iki yüzden fazladır. Word Klavye kısayol tuşları, genel kullanım, belgede hareket, metin seçme, karakter biçimlendirme simge ekleme gibi işlemleri kolaylaştırır. Word'de sık kullanılan kısayollar, genel kullanım kısayollarıdır. Bunlardan bazıları kopyala, yapıştır, kes, kısa yollarıdır.
Word Kısayolları
Microsoft Office programları arasında neredeyse tüm kullanıcılar tarafından en çok kullanılan programlardan biri olan Word, 1980'li yılların sonundan beri hayatımızdadır. Microsoft, Word programının her yeni sürümünde kullanıcılara yeni ve hayatı kolaylaştıran pek çok özellik sunulur. Bu kısayollar sayesinde uzun uğraşlar sonucu yaptığınız işlemleri uygulamak için birkaç tuşa basmanız yeterli olacaktır. Word kısayolları şu amaçlarla kullanılır:
Word Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?
Ctrl + N: Yeni belge oluşturma
Ctrl + O: Mevcut belge açma
Ctrl + S: Açık olan belgeyi kaydetme
F12: Açık olan belgeyi farklı kaydetme
Ctrl + W: Belge kapatma
Ctrl + Z: Son işlemi geri alma
Ctrl + Y: Son işlemi yeniden yapma
Alt + Ctrl + S: Açık olan pencereyi bölme
Ctrl + Alt + V: Yazdırma görünümü açma
Ctrl + Alt + O: Anahtar görünümü açma
Ctrl + Alt + N: Taslak görünümü açma
F1: Yardım ekranı açma
Alt + Q: "Bana ne istediğini söyle" kutusunu açma
F1: Yardım ekranını açma
Ctrl + F: Belge içinde kelime arama kutusunu açma
Ctrl + Yukarı / Aşağı Ok: İmleci paragraflar arası hareket ettirme
F5: Bul kutusunu açma
Shift + F5: İmleci son düzenlenen noktaya taşıma
Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir karakter sola ya da sağa genişletme
Ctrl + Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir kelime sola ya da sağa genişletme
Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir satır yukarı ya da aşağı genişletme
Ctrl + Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir paragrafın başına ya da sonuna genişletme