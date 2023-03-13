Word Kısayolları - Word Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?

Klavye kısayolları, genellikle fareyle yaptığınız bir işlemi klavye ile yapabildiğimiz tuşlara denir. Bu kısayollar genellikle Word programında kullanılır. Word kısayolları, iki yüzden fazladır. Word Klavye kısayol tuşları, genel kullanım, belgede hareket, metin seçme, karakter biçimlendirme simge ekleme gibi işlemleri kolaylaştırır. Word'de sık kullanılan kısayollar, genel kullanım kısayollarıdır. Bunlardan bazıları kopyala, yapıştır, kes, kısa yollarıdır.

Word Kısayolları

Microsoft Office programları arasında neredeyse tüm kullanıcılar tarafından en çok kullanılan programlardan biri olan Word, 1980'li yılların sonundan beri hayatımızdadır. Microsoft, Word programının her yeni sürümünde kullanıcılara yeni ve hayatı kolaylaştıran pek çok özellik sunulur. Bu kısayollar sayesinde uzun uğraşlar sonucu yaptığınız işlemleri uygulamak için birkaç tuşa basmanız yeterli olacaktır. Word kısayolları şu amaçlarla kullanılır:

Word Klavye Kısayol Tuşları Nelerdir?

Ctrl + N: Yeni belge oluşturma

Ctrl + O: Mevcut belge açma

Ctrl + S: Açık olan belgeyi kaydetme

F12: Açık olan belgeyi farklı kaydetme

Ctrl + W: Belge kapatma

Ctrl + Z: Son işlemi geri alma

Ctrl + Y: Son işlemi yeniden yapma

Alt + Ctrl + S: Açık olan pencereyi bölme

Ctrl + Alt + V: Yazdırma görünümü açma

Ctrl + Alt + O: Anahtar görünümü açma

Ctrl + Alt + N: Taslak görünümü açma

F1: Yardım ekranı açma

Alt + Q: "Bana ne istediğini söyle" kutusunu açma

F1: Yardım ekranını açma

Ctrl + F: Belge içinde kelime arama kutusunu açma

Ctrl + Yukarı / Aşağı Ok: İmleci paragraflar arası hareket ettirme

F5: Bul kutusunu açma

Shift + F5: İmleci son düzenlenen noktaya taşıma

Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir karakter sola ya da sağa genişletme

Ctrl + Shift + Sol / Sağ Ok: Seçiminizi bir kelime sola ya da sağa genişletme

Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir satır yukarı ya da aşağı genişletme

Ctrl + Shift + Yukarı / Aşağı Ok: Seçiminizi bir paragrafın başına ya da sonuna genişletme

Ctrl + A: Belgenin tümünü seçme

Ctrl + Backspace: İmlecin solundaki kelimeyi silme

Delete: İmlecin sağındaki karakteri silme

Ctrl + Delete: İmlecin sağındaki kelimeyi silme

Ctrl + C: Seçili nesneleri panoya kopyalama

Ctrl + X: Seçili nesneleri panoya kopyalama ve silme

Ctrl + V: Panoya kopyalanan nesneleri yapıştırma

Ctrl + Tab + F3: Spike nesnelerini yapıştırma

Alt + Tab + R: Üstbilgiyi ya da altbilgiyi kopyalama

Ctrl + B: Seçili karakterleri kalınlaştırma

Ctrl + I: Seçili karakterleri italikleştirme

Ctrl + U: Seçili karakterlerin altını çizme

Ctrl + Shift + W: Altı çizili cümlede boşluk oluşturma

Ctrl + Shift + D: Seçili karakterlerin altına çift çizgi çizme

Ctrl + D: Yazı Tipi seçim ekranını açma

Ctrl + Shift + C: Seçili karakterin biçimini kopyalama

Ctrl + Shift + V: Kopyalanan biçimlendirmeyi seçili karakterlere yapıştırma

Ctrl + Boşluk: Tüm biçimlendirmeleri kaldırma

Ctrl + M: Paragraf girintisini artırma

Ctrl + Shift + M: Paragraf girintisini azaltma

Ctrl + T: Asılı girintiyi artırma

Ctrl + Shift + T: Asılı girintiyi azaltma

Ctrl + E: Paragrafı ortalama

Ctrl + L: Paragrafı sola hizalama

Ctrl + R: Paragrafı sağa hizalama

Ctrl + J: Paragrafı iki yana yaslama

Ctrl + 1: Satırlar arası tek aralık bırakma

Ctrl + 2: Satırlar arası çift aralık bırakma

Ctrl + 5: Satırlar arası 1,5 aralık bırakma

Ctrl + 0: Paragraftan önceki satır aralığını kaldırma

Ctrl + Shift + S: Stil ekranını açma