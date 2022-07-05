Wout Weghorst kimdir? Beşiktaş’ın transfer ettiği Wout Weghorst kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?





AZ

Heracles Almelo ile başarılı bir sezon geçiren Weghorst, Temmuz 2016'da Eredivisie kulübü AZ'ye dört yıllığına transfer oldu. Takımıyla ilk sezonunda ligde 13 gol atan Weghorst, ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk'a karşı attı.

İkinci sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Weghorst, 27 gol atarak harika bir sezon geçirdi ve bu performansıyla Hollanda millî takımına çağrıldı.

Wolfsburg

26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzaladı.