WTM Londra’da odak ülke Türkiye: Dünya turizminin buluşma noktasına Türkiye damgası

Bu rakamların hedeflere ulaşıldığının göstergesi olduğuna işaret eden Ersoy, "Bu da ziyaretçi sayısında yüzde 1.6'lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7'nin üzerinde bir artış demektir. Yıl sonu olan hedefimiz 64 milyar dolara ulaşabileceğimizi görebildik bu veriler sonunda." dedi.

"64 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Bakan Ersoy, bölgede yaşanan zorluklara rağmen Türkiye turizminin yılı güçlü kapatacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çok zorlayıcı bir süreçten geçtik. Bölgemizde hem depremler hem de iki büyük çatışma rezervasyon akışını yavaşlatmış olsa da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaptığımız yoğun kampanyalar sayesinde akışları tekrar hızlandırdık. Son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk."