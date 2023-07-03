X Men İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle X Men Filmleri İzleme Sırası

X Men izleme sırası diğer pek çok film serisinde olduğu gibi belirli bir kronoloji ile ilerler ve bu kronoloji doğru öğrenilmelidir. Dünya çapında popüler bir yapım olan X men için X men filmleri izleme sırasını orijinal kaynağından araştırıp okurlarımız için sunduk. Peki ya X Men serisi nereden başlamalı? X men hakkında genel bilgilerin yanında X men kronolojik sırasının da verilmiş olduğu bu içeriği okumak X Men'i doğru sıralamayla izlemek için yeterli olacaktır.

X Men İzleme Sırası

X Men de diğer pek çok yapım gibi doğru bir sıra ile takip edilerek izlenmeli. X Men söz konusu olduğunda farklı tarihlerde çıkmış filmler göze çarpacaktır. Hayatında hiç X Men izlememiş ya da parça parça izlemiş kişiler için ilk önce hangi filmin izlenmesi gerektiği bir soru işareti olabilir. Bu nedenle X Men'in izlenmesi gereken ilk filminden başlayarak son filmine kadar listelenmesi faydalı olacaktır.

X Men seyredecek izleyiciler için X Men hakkında genel bilgilerle birlikte kronolojik sıralamayı içeriğin devamındaki alt başlıklarda sunduk. Aynı zamanda X Men serisinin izlenmesi gereken ilk filmine de önemli bilgilerle değindik.

X Men Kronolojik Sırası

X Men filmlerinin kronolojik olarak çıkış tarihlerine göre listelenişi aşağıdaki gibidir.

X-Men (2000) X2: X-Men United (2003) X-Men: Son Direniş (2006) X-Men Origins: Wolverine (2009) X-Men: Birinci Sınıf (2011) The Wolverine (2013) X-Men: Geçmiş Günler Gelecek (2014) X-Men: Apocalypse (2016) Logan (2017) X-Men: Kara Féniks (2019) The New Mutants (2020)

Dünyadaki pek çok film serisi gibi X-Men serisinin de kronolojik sıralamaya göre izlenmesi izleyicilerin hem filmden daha fazla keyif almasını hem de önemli detayları atlamamasını sağlayacaktır.

X Men Serisi Nereden Başlamalı?

2000 senesinde çekilen ve X Men serisinin ilk filmi olma özelliğini taşıyan X Men serinin izlenmesi gereken ilk filmidir. Bu filmde "X-Men" mutantların insanların hayatını tehlikeye soktuğu bir dünyadır. Profesör Charles, mutant ve insanların bir arada kardeşçe yaşamasının mümkün olduğunu savunan kişilerdendir. Bu amaçla işleyen bir okulda faaliyet yürüten örgüt X Men'i kurmuştur ve X-Men insanlar ile mutantlar arasındaki bir barış çubuğudur. Aynı zamanda bu kişiler tehlike potansiyeli olan mutantları da durdurur ya da yok eder.

X Men'in ilk filminde kendi mutant güçlerini fark etmeye başlayan Rogue, Wolwerine adındaki ana karakter tarafından korunmaya alınır. Xavier'in okuluna getirilen kız Magneto ismindeki zalim mutantın kötü emellerini fark eder ve X – Men ekibi Magneto'yu etkisiz hale getirip dünyayı kurtarmak için birlik olurlar.