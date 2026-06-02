X’te büyük veri sızıntısı: Hesaplar çalındı, bilgiler ele geçirildi! İşte siber korsanların yeni yöntemi

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda ciddi bir güvenlik krizi yaşanıyor. Kullanıcılar, X hesaplarının çalındığını, mail adreslerinin/telefon numaralarının ele geçirildiğini bildiriyor. Kullanıcılar, ele geçirilen hesaplar üzerinden dünyanın farklı bölgelerinden 'asılsız' paylaşımlar yapıldığını ifade ediyor.
TELEFON NUMARALARI VE MAİL ADRESLERİ ÜZERİNDEN HESAPLAR ELE GEÇİRİLİYOR
Erişim Engeli: E-posta veya telefon numarasıyla yapılan giriş denemeleri tamamen başarısız oluyor. Çünkü; siber korsanlar telefon numarası ve e-posta bilgilerini de ele geçiriyor ve X sisteminden tamamen siliyor.
Ortaya çıkan bu tablo, kullanıcılar arasında büyük bir endişeye yol açtı. Şikayetlerin odağındaki kişiler, yaşanan durumun basit bir teknik aksaklık veya sunucu hatası olmadığını, doğrudan hesap güvenliklerinin tehlikede olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, X platformundan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelene kadar kullanıcıların ek güvenlik önlemlerini kontrol etmelerini öneriyor.
X'in destek ekibinden yanıt alamayan bazı kullanıcılara yaşadıkları sorunu aktararak, çözüm talep ediyor. Kullanıcılar, herhangi bir işlem yapmadıkları halde telefonlarına X (Twitter) doğrulama kodu geldiğini, ardından hesaplarına erişemediklerini belirtiyor.
X'TE BÜYÜK VERİ İHLALLERİ
Sosyal medya platformu X uzun bir süredir yaşanan veri ihlali problemlerine karşın çözüm üretemiyor. Daha önce de X platformu, iki aşamalı doğrulama sisteminde yaptığı zorunlu değişiklik sonrası güvenlik aksaklığıyla karşı karşıya kalmış ve birçok kullanıcı, hesaplarına giriş yapmak isterken döngüye giren ekranlarla karşılaştıklarını ve hesaplarına ulaşamadıklarını bildirmişti.
Yaşanan son veri skandalının ise geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 200 milyon X kullanıcısının bilgilerinin ifşa olmasıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Ocak 2025'te yayımlanan bir veri setinde 200 milyondan fazla X kullanıcısına ait bilgilerin açık şekilde yer aldığı ifade edilmişti.
Öte yandan; 2022 yılında da Twitter'da (şimdiki adıyla X) bir hata ödül programı kapsamında, bir e-posta adresi veya telefon numarası üzerinden kullanıcı verilerine erişilebildiği ortaya çıkmıştı.
15 YAŞ ALTI DÜZENLEMESİ
Türkiye de sosyal medyadaki olumsuz içeriklerden çocuk ve gençlerin etkilenmemesi adına 15 yaş altı düzenlemesi çalışmalarını devreye almıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemede kritik aşamaya gelindiğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığını belirten Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasını amaçlayan yönetmeliğin 6 ay içinde hayata geçirileceğini vurguladı.
BAKAN GÜRLEK: SOSYAL MEDYAYA ARTIK GERÇEK BİLGİLER VE KİŞİSEL KİMLİKLE GİRİLECEK
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medyaya gerçek bilgiler ve kişisel kimlikle girilmesi için düzenleme sinyali vermişti. Sosyal medyada sahte hesapların da açıldığına işaret eden Gürlek, itibar suikastlarının yapıldığını belirtmişti.
Devreye alınacak düzenlemeler ile X ve benzeri diğer sosyal medya platformlarında yaşanabilecek benzer veri ihlallerinin de önüne geçilmesi ve vatandaşların korunması hedefleniyor.