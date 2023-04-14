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Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:09 Son Güncelleme: 14.4.2023 10:09

Ya Baki Entel Baki Ne Demek? Ya Baki Entel Baki Ne Anlama Gelir, Fazileti Ne?

Ya Baki Entel Baki ne demek çok tesbih edilmesinden ötürü ilgili vatandaşlarımızın oldukça merak ettikleri bir sorudur. Kelime manası oldukça merak edilmekle beraber ya baki entel baki ne demek sıklıkla ilgili kişiler tarafından sorulmaktadır. Zikirlerin en kıymetlisi olan ya baki entel baki ne için okunur ekseriyetle merak edilmektedir. Sizler için hazırladığımız bu haberimizde Ya Baki Entel Baki zikrine dair tüm cevapları derledik.

Ya Baki Entel Baki Ne Demek? Ya Baki Entel Baki Ne Anlama Gelir, Fazileti Ne?

Ya Baki Entel Baki ne demek özellikle Allah'ın kudretini anlatmasından ötürü ilgili vatandaşlarımızın sordukları bir sorudur. Zikirler arasında en çok ehemmiyet gösterilen bu zikrin fazileti ne oldukça merak edilmektedir. Haberimizin geri kalan kısmında Ya Baki Entel Baki ne anlama gelir tüm cevaplara ulaşabilirsiniz.

Ya Baki Entel Baki Ne Demek?

Ya Baki Entel Baki Allah (cc) kudretini, sonsuzluğunu ve yüceliğini anlatan bir zikirdir. Bu cümlenin kelime manasıyla "Ey bekâ sahibi olan! Bâkî (son bulmayan) ancak sensin." anlamına gelmektedir. Ebedi olan yalnızca Allah'tır (cc) ve Allah'ın (cc) dışındaki her şey bir gün son bulacaktır anlamına gelmektedir. Türkçe meali "Ey Baki olan Rabbani. Baki olan ancak sensin." demektir.

Allah'ın (cc) 99 isimlerinden biri olan "Baki", beka kökünden türemiş olan bir sıfattır. Kesintiye uğramadan, sebat ve devam etmek anlamına gelmektedir. Geleceğe doğru sürüp gitmek anlamına gelmekle beraber her şeyin gelip geçici olduğunu yalnız Allah'ın (cc) kalıcı olduğu anlaşılmaktadır.

Ya Baki Entel Baki Ne Anlama Gelir?

Ya Baki Entel Baki zikri Ebedî olanın yalnız Allah (cc) olduğu, Allah'ın (cc)dışındaki her şey bir gün son bulmaya mahkûm olacağı anlamına gelmektedir. Allah (cc) dışında her şeyin gelip geçici olduğu vurgulanmaktadır. Allah'ın (cc) kudretini ve yüceliğini ikrar eden kişilerin O'na sığınmak amacıyla Ya Baki Entel Baki zikrini çekip iman edenler, sıkıntılardan kurtulup manevi huzurlarını kuvvetlendirmektedirler. Sınırsız sevme yetisi olan gönlün ilgi ve alakasını Baki olan Allah'a (cc) yöneltilme gayretidir.

Ya Baki Entel Baki Fazileti

Ya Baki Entel Baki zikri kişinin içindeki mihnetten arınıp kişiyi Allah'a (cc) ve O'nun kudretine, yüceliğine yönelip sıkıntılardan kurtulmasına vesile olur. Kişinin problemlerinden arınıp gönlünün huzur kaplamasına vesile olmaktadır. Her gün Ya Baki Entel Baki zikri çekilmesi Allah'ın (cc) merhametini ve rahmetini kazanmak için İslam Alimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Ya Baki Entel Baki zikrinin Fazileti:

  • Düzenli olarak Ya Baki Entel Baki zikrini çeken kişinin içindeki dert tasa hafifler.

  • Kişi, Allah'ın (cc) merhametini, rahmetini, rızasını kazanır.

  • Ya Baki Entel Baki zikrini çeken kişinin gönlü ve kalbi huzura kavuşabilir.

  • Zikri çeken kişi manevi yönden güçlenir ve sıkıntılardan arınır.

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Ya Baki Entel Baki Ne Demek? Ya Baki Entel Baki Ne Anlama Gelir, Fazileti Ne?
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