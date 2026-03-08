Yaban keçisi avladı 1 milyon ceza yedi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uyguladı. Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından "Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda yasa dışı avcılık yapan şahıs suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa, 984 bin 718 lira idari para cezası uygulandı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor"paylaşımı yapıldı.