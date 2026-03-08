Haberler Yaşam Haberleri Yaban keçisi avladı 1 milyon ceza yedi
Giriş Tarihi: 8.03.2026

Yaban keçisi avladı 1 milyon ceza yedi

Yaban keçisi avladı 1 milyon ceza yedi
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uyguladı. Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından "Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda yasa dışı avcılık yapan şahıs suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa, 984 bin 718 lira idari para cezası uygulandı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor"paylaşımı yapıldı.

