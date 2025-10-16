’Yabancı Damat’ın ’Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu neden öldü, hastalığı neydi?

Bir dönemin sevilen dizisi "Yabancı Damat"ta Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. 13 Eylül'de 90 yaşını kutlayan usta oyuncu, yaşamını yitirdi. Peki, Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm detaylar.
Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Memik Dede" karakteriyle izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinen usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yaşamını yitirdi. Acı haberi sanatçının oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu paylaştı.
Usta oyuncunun ölüm sebebi ve herhangi bir hastalığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak kariyerine devam etti.
Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Molière'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yaptı.
Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı, Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi.
Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı, İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanındı.