Yabancı gazeteciler deprem şehirlerinde asrın inşasına hayran kaldı

İngiltere, Gürcistan, Uruguay, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Afrika, Rusya, Ekvador, Brezilya ve Kolombiya'dan gelen çoğu KGK ülke temsilcisi olan gazeteciler, Hatay'da düzenlenen basın toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bilgilendirildi. Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşarak, Türkiye'nin yeniden doğuş hikâyesini anlattı. Basın toplantısının ardından Hatay'da depremden etkilenen bölgeleri gezen gazeteciler, 2025 Yılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutları ziyaret etti. TOKİ yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmelerde projelerin mimari özellikleri, dayanıklılık testleri ve çevre düzenlemeleri tanıtıldı.

YABANCI MEDYA TEMSİLCİLERİ: "TÜRKİYE SADECE ŞEHİRLERİNİ DEĞİL, UMUDU DA YENİDEN İNŞA EDİYOR"

Yabancı basın mensupları, konutların kalitesi, sağlamlığı, ferahlığı ve çevre uyumuna hayran kaldıklarını ifade ettiler. "Depremin izlerini silen, umutla yükselen bu şehirler, Türkiye'nin azmini simgeliyor" sözleriyle gözlemlerini paylaştılar. Gazeteciler, Hatay'daki incelemelerinin ardından Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da TOKİ konutlarını ziyaret etti. Yeni yaşam alanlarında depremzedelerle bir araya gelerek mülakatlar yaptılar. Depremzedelerin anlattığı yeniden doğuş hikâyeleri, yabancı basın mensuplarını derinden etkiledi. "Acılarını paylaştık, umutlarına ortak olduk" diyen gazeteciler, Türkiye'nin dayanışma ruhunu yerinde gözlemlediklerini belirttiler.

TÜRKİYE'NİN SOSYAL KONUT HAMLESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sundu. "50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", "250 Bin Sosyal Konut Projesi / İlk Evim, İlk İş Yerim" kampanyalarıyla birlikte ülke genelinde 1 milyon 740 bin sosyal konut tamamlanırken, 280 bin konutun inşası ise hızla devam ediyor.