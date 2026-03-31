Yabancı şirketi sahte maille 300 bin dolar dolandırdılar! Dolandırıcı 5 kişi için 10 yıl hapis talebi

İstanbul'da geçtiğimiz yıl filmleri aratmayan bir dolandırıcılık yaşandı. İran'da faaliyet gösteren sporcu gıdası üretimi ve ithalatı üzerine ticaret yapan yabancı bir şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli tarım ürünleri ticareti yapan diğer firmayla 6 bin 500 ton arpa alımı konusunda anlaşıldı. İlk ödeme Dubai'de sorunsuz gerçekleşip ödeme elden yapıldı. 19 Ağustos'ta alıcı İran'lı firmaya ikinci sevkiyat için 300 bin Dolar (13 milyon 221 bin 750 TL) yatırıldığı taktirde ürünleri kendilerine teslim edeceklerine dair mail geldi. Firma İstanbul Kapalıçarşı'da bulunan döviz bürosu yardımıyla 300 bin Dolar parayı teslim etti. Ancak aradan geçen iki günün ardından satıcı B.A.E merkezli şirket hesaplarının kopyalandığı para istenilmesi halinde gönderilmemesi yönünde alıcı İran'lı şirkete mail gönderdi.

POLİSTEN SUÇÜSTÜ

Dolandırıldığını anlayan şirket durumu polise bildirdi, ekipler harekete geçti. Şüpheli kişiler tarafından kopyalanan mailden yeniden alıcı firmaya para isteği talebi geldi. Sözde isteği kabul eden polis ekipleri buluşma yerinde şüphelileri gözaltına aldı. Nijerya uyruklu Taiwo B.O (31), Uma U.O (46), King D.W (38), Samuel C.C (38), Chris U.O (43) isimli 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1O YIL HAPİS CEZALARI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlanarak şüpheliler Taiwo B.O, Uma U.O, King D.W, Samuel C.C, Chris U.O hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede dosyadaki kamera görüntüleri ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin eylem birliği içinde hareket ettikleri aktarıldı. Şüphelilerin yaptığı savunmasında parayı farklı kişilere verdikleri ancak paranın bulunamadığı belirtildi. Savcılık tarafından şahıslar hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.