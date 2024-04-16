Yabancı uyruklu şahıs cinayetten tutuklandı

15 Nisan'da Antalya'nın Kepez İlçesi Altınova Menderes Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri önünde meydana gelen olay ile ilgili Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayda yabancı uyruklu Muhammed Ali B. ve Abdurrahman B. isimli şahıslar yaralandı. Şahıslardan Muhammed Ali B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Silahla yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden yabancı uyruklu Muhammed Ali B'yi öldüren yabancı uyruklu sanık Ahmad A. hastanede tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Şüpheli Ahmad A. emniyette tercüman aracılığı ile alınan ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.