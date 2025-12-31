Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç oyuncuların hayatı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları, sergiledikleri performansla geceye damga vurdu. Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp'in sahne performansı izleyicilerden beğeni alırken, genç oyuncuların biyografileri de araştırılmaya başlandı. Peki, Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında ve nereli?