Haberler Yaşam Haberleri Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç oyuncuların hayatı
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:34

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programının konukları arasında yer alan Güller ve Günahlar dizisi oyuncuları, performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizinin çocuk oyuncuları Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp, sahnedeki enerjileriyle izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Program sonrası genç oyuncuların hayatı ve kariyerlerine dair detaylar merak ediliyor. Peki, Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları, sergiledikleri performansla geceye damga vurdu. Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp'in sahne performansı izleyicilerden beğeni alırken, genç oyuncuların biyografileri de araştırılmaya başlandı. Peki, Yade Arayıcı, Mine Akdin ve Beren Gençalp kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YADE ARAYICI KİMDİR?

Reklam filmleriyle oyunculuğa adım atan Yade Arayıcı, 2017 İstanbul doğumludur. 8 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında yer aldığı dizide Tanem karakterini canlandırdı. Arayıcı, şu sıralar Güller ve Günahlar dizisinde Kader adlı çocuk karakterle izleyici karşısına çıkıyor.

BEREN GENÇALP KİDMİR?

11 Kasım 2011'de İzmir'de doğan Beren Gençalp, oyunculuk kariyerine bir ajansa kaydolarak başladı. İlk dikkat çeken çıkışını Sefir'in Kızı dizisiyle yapan Gençalp, 2021'de Misafir dizisinde rol aldı. Genç oyuncu, son olarak Güller ve Günahlar dizisinde Hayal karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

MİNE AKDİN KİMDİR?

4 Ekim 2012'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde doğan Mina Akdin, ortaokul eğitimine devam etmektedir. Oyunculuğa 2019'da Hercai dizisiyle adım atan Akdin; Destan, İyilik ve Sandık Kokusu projelerinde yer aldı. Genç oyuncu, son olarak Güller ve Günahlar dizisinde İlkim karakterini canlandırıyor.

