Yağ aldırma ameliyatı sonu oldu

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde yaşayan ve 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, fazla kilolarından kurtulmak için Efeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma (liposuction) ameliyatı yaptırdı. Ameliyattan sonra fenalaşan ve yapılan müdahalelere rağmen durumu kötüleşen Şenkal, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şenkal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Esnaf camiasının uzun yıllardır yakından tanıdığı ve ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4'üncü dönem için yeniden güven tazeleyen Şenkal'ın ani ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Şenkal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Koca Camii'nde düzenlenen törenle gözyaşları arasında Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.