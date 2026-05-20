Yağış faciaya yol açtı! TIR ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, Haymana-Polatlı kara yolunda gerçekleşti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, karşı şeride geçti. Bu sırada seyir halinde bulunan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 11 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haymana-Polatlı yolu bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.