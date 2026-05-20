Haberler Yaşam Haberleri Yağış faciaya yol açtı! TIR ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Giriş Tarihi: 20.05.2026 16:33

Yağış faciaya yol açtı! TIR ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen tırın karşı şeride geçmesi faciaya yol açtı.

SENA UYANER SENA UYANER
Yağış faciaya yol açtı! TIR ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Haymana-Polatlı kara yolunda gerçekleşti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, karşı şeride geçti. Bu sırada seyir halinde bulunan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 11 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haymana-Polatlı yolu bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANKARA #POLATLI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağış faciaya yol açtı! TIR ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA