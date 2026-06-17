Yağış gidiyor, sıcak hava geliyor

Türkiye genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ederken yeni haftayla sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Sıcaklığın Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır'da 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Muğla ve Aydın'da da termometrelerin 37-38 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Rüzgârın ise genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, yüksek sıcaklıkların özellikle öğle saatlerinde sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşları güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.



2040'TA ÖLÜMLER İKİ KATINA ÇIKACAK

ABD merkezli Jeofizik dergisi GeoHealth'in araştırmasına göre, aşırı sıcaklar nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 2040 yılına kadar iki katına çıkacak. Son 20 yılda sıcaktan hayatını kaybeden insan sayısının arttığının belirtildiği araştırmada, bu durumdan en çok yaşlıların etkilendiği ve sağlık sisteminde bir çöküş beklendiği kaydedildi.