Yağışlar barajları doldurmaya yetmedi: İzmir’de barajlar dibe vurdu

Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı yaz aylarından sonra İzmir ve çevresinde sonbaharda beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Durum böyle olunca İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları son yılların en düşük seviyelerine kadar düştü.

SON YAĞIŞLAR DA YARAYA MERHEM OLMADI

İzmir'deki kuraklığa son 3 gündür yağan yağışlar da çare olamadı. Kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik kısmını karşılayan Tahtalı Barajındaki doluluk oranı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Tahtalı Barajındaki su seviyesi son üç gündür yağan yağışlar sonrası ancak yüzde 1 oranında artış gösterdi. İZSU Genel Müdürlüğünün verilerine göre 6 Aralık Çarşamba günü doluluk oranı yüzde 10.96 olan Tahtalı Barajındaki su seviyesi son yağışların ardından 10 Aralık Salı itibariyle yüzde 11.14'e çıktı.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Gördes Barajındaki doluluk oranları ise kuraklık nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaştı. 6 Aralıkta yüzde 0.99 olan Gördes Barajındaki doluluk oranı 10 Aralık itibariyle yüzde 0.92'ye geriledi. Çeşme Alaçatı'daki Kutlu Aktaş Barajındaki doluluk oranı ise 6 Aralık tarihinde yüzde 9.63 iken bu oran 10 Aralık itibariyle yüzde 14.26 seviyesine yükseldi. Aliağa Güzelhisar Barajı'nın doluluk oranı ise yine 6 Aralıkta yüzde 64.20 iken bu oran 10 Aralık itibariyle yüzde 64.23'e, Ürkmez Barajındaki doluluk oranı ise yüzde 7.02'den yüzde 6.88'e geriledi. Balçova Barajındaki doluluk oranları ise yüzde 12.99'dan yüzde 14.54'e çıktı.

UZMANLAR UYARIDA BULUNDU

İZSU Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından İzmirlilere çağrıda bulunarak suyu dikkatli kullanmalarını istedi. Beklenen yağışların önümüzdeki günlerde de gerçekleşmemesi halinde kentin su sıkıntısı ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken uzmanlar kentte yaşayan vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli olmaya davet etti.