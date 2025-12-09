Yağışlar sürecek

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugünden geçerli olmak üzere hafta sonuna kadar batı ve kuzey kıyılarında zaman zaman sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise daha sakin, serin ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı bölgelerinde ise yağış tahmin ediliyor. Marmara'da özellikle kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. İstanbul ve çevresinde sıcaklıklar 8-15 derece arasında değişecek. Ege'de parçalı bulutlu, kıyılarda yer yer sağanak, Akdeniz bölgesinde güneşli ve parçalı bulutlu, İç Anadolu'da hafta başında bulutlu, daha sonra parçalı güneşli hava bekleniyor. Karadeniz'de nemli hava etkili olacak; bulutlu gökyüzü hâkim. İç kesimlerde yağmur ve yer yer rüzgâr bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. SABAH