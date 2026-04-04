Yağışlardan sonra Haliç’te renk değişimi

İstanbul Haliç'te günlerdir devam eden yağışların ardından renk değişimi yaşandı. Daha önce mavi olan renk yağışlardan sonra sarıya dönüşüp bulanıklaştı. Haliçteki renk değişiminin su dolaşımının önündeki engellerin özellikle duba köprülerin üst suyun doğal yollarla karışıp uzaklaşmasını engelleyerek daha durağan bir ortam oluşmasına neden olduğunu yağışla gelen suyun içeride hapsolduğunu kaydettiler.

İstanbul'da kapasitesinin üzerinde yağışın alınması nedeniyle yağmurla birlikte karadan çözülen ve sürüklenen maddelerin Haliç'e taşınması sonucu üst suyun bulanmasına ve renginin değişmesine neden olduğunu belirtildi.

Uzmanlar Haliçte olduğu gibi kapalı sistemdeki suların ani ve yoğun yağmurların getirdiği yükü açık denizlere göre daha yavaş berteraf edebildiği ve kirli görüntüden temize doğru dönüşemediği kaydedildi.