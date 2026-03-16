Haberler Yaşam Haberleri Yağışların ardından dere sularından ceset çıktı
Giriş Tarihi: 16.03.2026 16:33

Yağışların ardından dere sularından ceset çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışların ardından suların çekilmesiyle Curcup Deresinde bir erkek cesedi bulundu.

MEHMET YILDIRIM
Yağışların ardından dere sularından ceset çıktı
Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan yağış nedeniyle debisi yükselen dere, yağmurun durmasının ardından çekilmeye başladı. İddiaya göre, su seviyesinin düşmesiyle birlikte Viranşehir ilçesine bağlı Aşağı Sarpın Mahallesi kırsalından vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Dere yatağında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yağışların ardından dere sularından ceset çıktı
