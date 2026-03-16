Yağışların ardından dere sularından ceset çıktı

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan yağış nedeniyle debisi yükselen dere, yağmurun durmasının ardından çekilmeye başladı. İddiaya göre, su seviyesinin düşmesiyle birlikte Viranşehir ilçesine bağlı Aşağı Sarpın Mahallesi kırsalından vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Dere yatağında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

