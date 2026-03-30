Haberler Yaşam Haberleri Yağışlarla birlikte trafik çilesi de arttı: Mecidiyeköy metro altgeçidini su bastı
Giriş Tarihi: 30.03.2026 12:33

İstanbul’da sağanak yağmurla birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu da yaşandı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’lere kadar yükseldi. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Günledir devam eden yağışlar nedeniyle Mecidiyeköy metro alt geçidini su bastı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul'da günlerdir devam eden yağış belirli noktalarda sağanağa döndü. Hiç durmadan devam eden yağışın da etkisiyle trafikte ilerleyen araç sürücüleri uzun süre beklemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelinde yoğunluk saat 09.30 itibariyle yüzde 76'ya geriledi. Saat 10.00 sıralarında ise yoğunluk yüzde 71 oldu. Anadolu yakasında yüzde 72'ye gerileyen trafik yoğunluğu, Avrupa yakasında ise yüzde 69 olarak ölçüldü. Yağışla birlikte siste etkili olurken ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde Ankara ve Edirne istikametinde yoğunluk oluştu.

YAĞIŞLARDAN DOLAYI MECİDİYEKÖY METRO ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

Günledir devam eden yağışlar nedeniyle Mecidiyeköy metro alt geçidini su bastı.Meydana gelen baskın sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da günlerdir devam eden yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği hava sıcaklığının ise 11 ile 17 derece arasında seyredeceği kaydedildi.

