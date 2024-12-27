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Giriş Tarihi: 27.12.2024 18:50 Son Güncelleme: 27.12.2024 18:55

Yağışlı havada ölümlü kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yağışlı havada ölümlü kaza

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil yağışlı havada kayarak kontrolü kaybedip , emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ölümle sonuçlanan kaza Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler sürücünün cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

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Yağışlı havada ölümlü kaza
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