Yağışlı havada ölümlü kaza

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil yağışlı havada kayarak kontrolü kaybedip , emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Ölümle sonuçlanan kaza Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler sürücünün cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.