Yağışlı havada otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı

Ümraniye'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, durakta yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil, durakta yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.