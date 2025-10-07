Haberler Yaşam Haberleri Yağışlı havada servis minibüsü kayarak refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 7.10.2025 13:28

İstanbul Sarıyer'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak önce uyarı levhasına ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada serviste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü refüje çıkarak uyarı levhasına ve trafik ışıklarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak hastanede tedavi altına alındı
Yağışlı havadan kaynaklanan kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Servis minibüsünün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

