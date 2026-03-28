Yağışlı havada zincirleme kaza: 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ataşehir'de Çamlıca TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil yağan yağmurdan dolayı yolun kayganlaşması ile kontrolü kaybederek önündeki araca çarptı. Ataşehir ki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından yardım etmek amacıyla yavaşlayan sürücünün kullandığı araca arkadan gelen araçlar çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında arkadan gelen araçların önlerinde kaza yapan araçlara çarpması ile birlikte 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.