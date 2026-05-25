Yağlıdere’de umutlu bekleyiş: Kayıp amca her yerde aranıyor

Olay, önceki akşam Yağlıdere ilçesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen amca ile yeğen, dere yatağında balık tuttukları sırada aniden yükselen suyun kuvvetli akıntısına kapılarak kayboldu. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları ve yüksek su debisine rağmen gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarına iş makineleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

132 KİŞİLİK EKİP DEREYİ KARIŞ KARIŞ ARIYOR

Kayıp amca Sedat Çelik'i (54) bulmak için bölgede adeta seferberlik ilan edildi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan 132 personel, dere yatağı ile kıyı şeridinde arama tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su debisinin yükselmesi nedeniyle ekipler zaman zaman güçlük yaşarken, zamana karşı yürütülen çalışmalar titizlikle devam ediyor.