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Giriş Tarihi: 17.11.2024

Yağmacı çeteye operasyon: 10 gözaltı

Emir SOMER Emir SOMER
Yağmacı çeteye operasyon: 10 gözaltı
İstanbul'un dört farklı ilçesinde yağmalama olaylarına karışan 10 çete üyesi yakalandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Kırmızı Bülten"le arama bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şişli, Bağcılar, Esenyurt ve Pendik'te yağmalama, yağma amacıyla tehdit ve araç kundaklama olaylarına karıştıkları tespit edilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 balistik çelik yelek ve farklı çaplarda 309 mermi ele geçirildi.
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Yağmacı çeteye operasyon: 10 gözaltı
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