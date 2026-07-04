Yağmalanan 800 küçükbaş hayvan bulundu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli arama çalışmaları sonucu hayvanları bularak sahibine teslim etti.

JİHA DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinde çobanların silahla tehdit edilerek 800 küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. JİHA destekli yürütülen arama çalışmaları sonucunda 800 küçükbaş hayvan arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli yürütülen operasyonda, çobanları silahla tehdit ederek yağma olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.