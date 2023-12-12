Yağmur ile İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden En Anlamlı Yağmur Sözleri

Yağmur, bir yanda hüzünle düşen damlalarıyla insanın iç dünyasına tercüman olurken, diğer yanda canlıları, bitkileri ve toprakları özlemini çektikleri bir nefes gibi sarhoş eder. Türk yazarları ve şairleri, yağmurun bu ikilemini, hayatın akışında nasıl bir rol oynadığını eserlerinde ustalıkla işlemişlerdir. Yazarlardan, şairlerden en anlamlı yağmur sözleri ile yağmura bakış açınız bile değişebilir…

Yazarlardan En Anlamlı Yağmur Sözleri

"Yağmur, özlediklerini bırakıp gider, ardında yalnızca damlalar ve hatıralar bırakır." (Oğuz Atay - "Tutunamayanlar")

"Yağmur, hayatın kendi ritmini bulmasına yardım eden sessiz bir öğretmendir." (Elif Şafak - "Aşk")

"Yağmur, insanın içindeki kuraklığı silip, yeniden yeşertir." (Yaşar Kemal - "İnce Mehmed")

"İnsanlar yağmuru sevmezler çoğu zaman, ama onun olmadığı yerde umut da eksiktir." (Ahmet Hamdi Tanpınar - "Huzur")

"Yağmur, gökyüzünden düşen birer hüzün damlasıdır, ama bu hüzünle yeşerir bahar." (Orhan Pamuk - "Kara Kitap")

"Yağmur, karanlığı yıkıp, aydınlığı getiren bir mucizedir." (Necip Fazıl Kısakürek - "Çiğdem")

"Gökyüzünden düşen her damla, birer aşk hikayesini anlatır." (Halit Ziya Uşaklıgil - "Mai ve Siyah")

"Yağmur, zamanla yıkanan acıların izini siler." (Peyami Safa - "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu")

"Yağmur, her damlasında bir umut barındırır, umut ise yaşamın anlamıdır." (Ahmet Ümit - "İstanbul Hatırası")

"Yağmur, doğanın hüzünle sevdiği bir ahenktir." (Cemal Süreya - "Beni Hiç Göremezsin")

Şairlerden En Anlamlı Yağmur Sözleri