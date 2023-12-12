Yağmur ile İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden En Anlamlı Yağmur Sözleri

Yağmur, doğanın melodik serenadını insanlığa armağan eden, toprakla dans eden damlaların, yaşamla buluştuğu an. Her yağmur damlası, bir hikayeyi anlatır, bir duyguyu çağrıştırır. Yazarlar ve şairler, bu doğa olayını eserlerinde sıklıkla anarak, yağmurun insan hayatındaki derin etkilerini dile getirmişlerdir. İşte, Türk edebiyatında önde gelen yazarlardan, şairlerden çağrıştırdığı duyguları en güzel şekilde ifade eden yağmur ile ilgili sözler...
ABONE OL
Yağmur, bir yanda hüzünle düşen damlalarıyla insanın iç dünyasına tercüman olurken, diğer yanda canlıları, bitkileri ve toprakları özlemini çektikleri bir nefes gibi sarhoş eder. Türk yazarları ve şairleri, yağmurun bu ikilemini, hayatın akışında nasıl bir rol oynadığını eserlerinde ustalıkla işlemişlerdir. Yazarlardan, şairlerden en anlamlı yağmur sözleri ile yağmura bakış açınız bile değişebilir…
Yazarlardan En Anlamlı Yağmur Sözleri
"Yağmur, özlediklerini bırakıp gider, ardında yalnızca damlalar ve hatıralar bırakır." (Oğuz Atay - "Tutunamayanlar")
"Yağmur, hayatın kendi ritmini bulmasına yardım eden sessiz bir öğretmendir." (Elif Şafak - "Aşk")
"Yağmur, insanın içindeki kuraklığı silip, yeniden yeşertir." (Yaşar Kemal - "İnce Mehmed")
"İnsanlar yağmuru sevmezler çoğu zaman, ama onun olmadığı yerde umut da eksiktir." (Ahmet Hamdi Tanpınar - "Huzur")
"Yağmur, gökyüzünden düşen birer hüzün damlasıdır, ama bu hüzünle yeşerir bahar." (Orhan Pamuk - "Kara Kitap")
"Yağmur, karanlığı yıkıp, aydınlığı getiren bir mucizedir." (Necip Fazıl Kısakürek - "Çiğdem")
"Gökyüzünden düşen her damla, birer aşk hikayesini anlatır." (Halit Ziya Uşaklıgil - "Mai ve Siyah")