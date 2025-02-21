Yağmur ve kar barajlardaki doluluk oranını arttırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’i geçti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı noktalarda devam ederken megakentin barajlarındaki doluluk oranı ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)'nün verilerine göre 21 Şubat itibariyle yüzde 70.05'e ulaştı. Alibey Barajı ve Bozdoğan Kemeri'nin beyaza büründüğü görüntüler büyüledi.

Kimi noktaları beyaza bürünen alanlar görenleri hayran bıraktı. 21 Şubat tarihli barajlardaki doluluk oranları ise; Ömerli Barajı yüzde 75.41, Darlık Barajı yüzde 66.24, Elmalı Barajı yüzde 90.79, Terkos Barajı yüzde 73.17, Alibey Barajı yüzde 58.46, Büyükçekmece Barajı yüzde 67.58, Sazlıdere Barajı yüzde 53. 11, Istrancalar Barajı yüzde 97.64, Kazandere Barajı yüzde 78.42, Pabuçdere Barajı yüzde 76.7 oldu.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 21.02.2025 itibarıyla 599,77 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 131,11 milyon metreküp su alındı. İstanbul'da 20.02.2025 tarihinde 2 milyon 968 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

SON 10 YILLIK DOLULUK ORANI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 93,39, 2016'da yüzde 86,69, 2017'de yüzde 85,84, 2018'de yüzde 79,68, 2019'da yüzde 91,54, 2020'de yüzde 62,06, 2021'de yüzde 50,03, 2022'de yüzde 80,45, 2023'te yüzde 34,64, 2024'te yüzde 76,16 olarak kayıtlara geçti.