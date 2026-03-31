Yağmur yağdı yollar göle döndü

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde caddede biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Kemerburgaz, Cendere Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle göle dönen yolda, hafriyat kamyonları ve TIR'ların dahi kontrollü şekilde ilerlediği görüldü. Günlerdir yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar saatlerce yollarda perişan oldu.
Yoğun yağışın ardından Sarıyer Ayazağ'daki Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan rögarlar taştı, Yoğun sağanak yağışla birlikte rögarların taşmasıyla bir iş yerini su basarken, dükkan sahibi İSKİ'ye tepki gösterdi. İşletme sahibi Kaan Baltacı, durumu yetkilileri bildirdiklerini fakat gelen olmadıklarını söyledi.
Baltacı, "Dükkanıma su bastığı için bugün hiç açamadım. Yetkilileri ve İSKi'yi aradım 'ekip göndereceğiz' dediler ama sabahtan beri hiç kimse gelmedi. Dükkanıma giren suyu kendi imkanlarımla boşaltacağım artık. Her yağmurda böyle oluyor. Sudan dolayı sigorta attı. Hasarın ne kadar olduğuna baktıracağız" dedi.