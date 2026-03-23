Yağmur yağıyor barajlar doluyor

Giriş Tarihi: 23.03.2026 16:07

İstanbul’daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 51’i geçti

İstanbul'da son 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları arttı. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yapılan tespite göre yüzde 51.01'e ulaştı. 28 Şubat'ta yüzde 44 olarak ölçülen oran, 23 günde yaklaşık 7 puan artış gösterdi. Ramazan ayının ardından arife günü başlayan yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden yağışlar, barajları besleyen derelerin debisini artırdı. Bu artışla birlikte İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 51.01 olarak ölçüldü. Öte yandan kentin önemli barajlarından Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 41.47 olarak kaydedildi. İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90.71 ile Elmalı Barajı'nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 28.72 ile Papuçdere Barajı'nda kaydedildi. Alibey Barajı'ndaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;ÖMERLİ %72.36, DARLIK %67.74, ELMALI %90.71, TERKOS %35.88, ALİBEYKÖY %41.47, BÜYÜKÇEKMECE %37.08, SAZLIDERE %31.66, ISTARNACALAR %81.14, KAZANDERE %55.74, PAPUÇDERE %28.72

