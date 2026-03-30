Yağmur yağıyor barajlar doluyor! İstanbul’da barajlarda doluluk oranı yüzde 58.03’e yükseldi

İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı. 30 Mart itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine ulaştı. Resmi verilere göre, İstanbul'da 20 - 30 Mart 2026 tarihleri boyunca baraj havzalarına düşen ortalama 100-120 mm yağışın, doğrudan rezervlere yansıdığı belirtildi. İstanbul'un toplam su rezervi 503 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Bazı önemli barajlardaki doluluk oranları: Ömerli: yüzde 67,9'dan yüzde 81,6'ya yükseldi. Büyükçekmece: yüzde 34,54'ten yüzde 42,7'ye çıktı. Elmalı: yüzde 85,2'dan yüzde 100'e ulaştı. Terkos: yüzde 29,4'ten yüzde 42,9 seviyesine geldi. Yağışların haftasonuna kadar devam etmesiyle birlikte barajlardaki su seviyesinin olumlu olarak yükselip yüzde 60'ı geçmesi bekleniyor.