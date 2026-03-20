Yağmurda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kula ilçesi İzmir- Ankara D 300 kara yolu üzerinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hüseyin Fidan'ın (37) kontrolünü kaybettiği 64 KK 480 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada sürücü Fidan ile otomobildeki yakınları Nehir Irmak Fidan (12), Cevriye Fidan (30) ile Nisa Nur Tekin (9) yaralandı.

Kaza, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedaviye alınanlardan sürücü Fidan kurtarılamadı. Yaralılardan Nehir Irmak Fidan'ın da durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.