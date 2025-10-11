Yağmur’un katiline ağırlaştırılmış müebbet

Aydın'ın Didim ilçesinde 27 Temmuz 2021 yılında 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, komşusu Nizam Cansızlar tarafından vahşice öldürülmüştü. Ekiplerin çalışması sonucunda sanık Cansızlar, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Akli dengesinin yerinde olmadığını ileri süren katil, mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, ardından Cansızlar'ın "akıl sağlığının yerinde" olduğunun belirtildiği rapor, mahkeme heyetine sunulmuştu.

CEZASI ONANDI

2023 Şubat ayında Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Üst sınırdan ceza verilen Cansızlar'a indirim uygulanmamıştı. Aradan geçen 2 yılın ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkeme heyetinin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Kararda, "Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, alınan raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu, suç vasıflarının kabulünde ve yaptırımların belirlenmesinde isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır" denildi. Gerekçeli karar bölümünde açıklanan nedenlerle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararına sanık tarafından yapılan itirazın reddedildiği, kararın onandığı vurgulandı.