Haberler Yaşam Haberleri Yakalanmamak için eşekle dağda bayırda gizleniyordu: Nefes kesen operasyonla yakalandı!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:31

Hakkında birçok suçtan arama kararı bulunan ve kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olduğu öğrenilen firari hükümlü Cüneyt Ç., yıllardır polisten kaçıyordu. Sahte kimlik kullanarak farklı illerde izini kaybettiren firari hükümlünün en son eşekle dağda bayırda gezdiği bilgisi edinildi. Bunun üzerine harekete geçen Malazgirt İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlüyü eşek üzerinde dolaşırken yakaladı.

Yunus Emre KAVAK
Aranan şahıslara yönelik çalışma yapan Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir birçok suçtan aranması olan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Ç.'nin yakalanması için harekete geçti.

EŞEKLE DAĞDA BAYIRDA KAÇIYORDU

Yapılan titiz çalışmalarda firari hükümlünün dağlık alanlarda dikkat çekmemek için eşekle dolaştığı belirlendi. Bunun üzerine ihtiyaçlarını karşılamak için ilçenin ücra köşelerine gelebilme ihtimali üzerine uzun süre pusuya yatıldı.

OPERASYONLA EŞEK ÜZERİNDEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, Cüneyt Ç.'nin eşek üzerinde ilçeye giriş yaptığı tespit edildi. Takibe alınan Cüneyt Ç. düzenlenen operasyonla eşek üzerinden yakalandı. Hükümlünün ilçeye girişinde ve eşekle gittiği anlara ait görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde eşeğiyle giden Cüneyt Ç., bir süre sonra polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandığı görülüyor.

SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ

Polis ekipleri tarafından yürütülen takip sonucu firari hükümlü kıskıvrak yakalandı. Uzun süredir sahte kimlik kullanarak dolaştığı belirlenen Cüneyt Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
