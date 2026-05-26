Yakalanmamak için eşekle dağda bayırda gizleniyordu: Nefes kesen operasyonla yakalandı!

Aranan şahıslara yönelik çalışma yapan Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir birçok suçtan aranması olan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Ç.'nin yakalanması için harekete geçti.
EŞEKLE DAĞDA BAYIRDA KAÇIYORDU
Yapılan titiz çalışmalarda firari hükümlünün dağlık alanlarda dikkat çekmemek için eşekle dolaştığı belirlendi. Bunun üzerine ihtiyaçlarını karşılamak için ilçenin ücra köşelerine gelebilme ihtimali üzerine uzun süre pusuya yatıldı.
OPERASYONLA EŞEK ÜZERİNDEN YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda, Cüneyt Ç.'nin eşek üzerinde ilçeye giriş yaptığı tespit edildi. Takibe alınan Cüneyt Ç. düzenlenen operasyonla eşek üzerinden yakalandı. Hükümlünün ilçeye girişinde ve eşekle gittiği anlara ait görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde eşeğiyle giden Cüneyt Ç., bir süre sonra polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandığı görülüyor.
SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ
Polis ekipleri tarafından yürütülen takip sonucu firari hükümlü kıskıvrak yakalandı. Uzun süredir sahte kimlik kullanarak dolaştığı belirlenen Cüneyt Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.