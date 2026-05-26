Yakalanmamak için eşekle dağda bayırda gizleniyordu: Nefes kesen operasyonla yakalandı!

EŞEKLE DAĞDA BAYIRDA KAÇIYORDU

Yapılan titiz çalışmalarda firari hükümlünün dağlık alanlarda dikkat çekmemek için eşekle dolaştığı belirlendi. Bunun üzerine ihtiyaçlarını karşılamak için ilçenin ücra köşelerine gelebilme ihtimali üzerine uzun süre pusuya yatıldı.

OPERASYONLA EŞEK ÜZERİNDEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, Cüneyt Ç.'nin eşek üzerinde ilçeye giriş yaptığı tespit edildi. Takibe alınan Cüneyt Ç. düzenlenen operasyonla eşek üzerinden yakalandı. Hükümlünün ilçeye girişinde ve eşekle gittiği anlara ait görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde eşeğiyle giden Cüneyt Ç., bir süre sonra polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandığı görülüyor.