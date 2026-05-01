Yakalanmamak için uyuşturucuyu aynı ikamette satıp kullandırmışlar: 17 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.
DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN UYUŞTURUCUYU İKAMETTE SATIP KULLANDIRMIŞLAR
Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin deşifre olmamak için uyuşturucu madde almaya gelen kişilere satışları ikamet içerisinde gerçekleştirdikleri ve aynı ortamda uyuşturucu kullandırdıkları tespit edildi.
3 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, belirlenen 3 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın, 11'i erkek olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda; 10.33 gram sentetik kannabinoid, 3.56 gram metamfetamin, 0.98 gram A-M 2201 maddesi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 adet kova ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
17 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM
Operasyon kapsamında 15 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem başlatılırken, 2 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan TCK 188 kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.