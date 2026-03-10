Yakılan Tarihi Tophane Çeşmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakıma alındı

Beyoğlu Tophane'de İstanbul'un en büyük üçüncü çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi 5 Mart Perşembe günü saat 00.30 sıralarında soğuk havada ısınmak için akli dengesi yerinde olmayan O.G.Y.'nin yaktığı ateş sonucu zarar gördü.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ ÇEŞMENİN BAKIMI İÇİN İSKELE KURDU

Tophane'de 1732 yılında I. Mahmud döneminde inşaa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık 3 asırdır İstanbul'un önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı'nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde sokakta kalan insanların yatmak için kullanmasından dolayı defalarca zarara uğramıştı. O.G.Y. tarafından yakılan ateş sonucu zarar gören tarihi tophane çeşmesinin eski haline getirilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bakıma alındı. Daha önce birkaç kez restora edilen tarihi çeşme'de yakılan ateşler sonucunda zarar gören çeşmenin eski haline dönderilmesi için çevresine iskele kuruldu. Tarihi çeşmenin temizlenmesi için zaman geçirilmeden çalışma başlatıldı.

TARİHİ ÇEŞME DEFALARCA ZARAR GÖRDÜ

Çeşmeyi yakan akli dengesi bozuk olan O.G.Y. isimli şahıs daha öncede Kılıç Ali Paşa Camii'nin içerisinde üç gün üst üste kitaplıkları yaktığı belirtildi.

VATANDAŞLAR TARİHİ ÇEŞMENİN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Çevredeki vatandaşlar Tophane çeşmesinin sokakta kalanların uyumak için yatak koymalarından dolayı turistlere ve görenlere kötü bir manzara teşkil ettiklerini defalarca restore edilmesine rağmen çeşmelerin yan taraflarında ateş yakılmasından dolayı eserin is içinde kaldığı ve defalarca restore edilmek zorunda bırakıldığı belirtildi.