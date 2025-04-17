Dijital göstergede "0 km menzil" yazmasına rağmen aracın hâlâ ilerleyebilmesi, birçok sürücünün kafa karışıklığı yaşamasına neden olur. Kimileri risk alıp daha fazla gitmeye çalışırken kimileri ise motor hasarından endişe eder. Gerçekte kalan mesafe birçok etkene bağlıdır. Ancak genellikle kaçınılması gereken bir durumdur. Yakıt lambası yandıktan sonra kaç km gidilir, benzin 0 olduktan sonra ne kadar gider sorusu da bu belirsizlik karşısında cevap aranan konulardan biridir.

Yakıt Lambası Yandıktan Sonra Kaç Km Gidilir?

Yakıt lambası yandığında, genellikle aracın deposunda hâlâ 5 ila 8 litre arasında yakıt kalır. Bu, marka ve modele göre değişse de birçok otomobilde 30 ila 70 km arasında menzil sunar. Ekonomik araçlarda bu mesafe daha uzun olurken, büyük motorlu araçlarda daha kısa olabilir.

Küçük sınıf araçlar: 50–70 km

50–70 km SUV ve sedan modeller: 30–50 km

30–50 km Hibrit araçlar: 70 km'ye kadar çıkabilir

Elbette bu değerler; klima kullanımı, yol eğimi, hız ve trafikte bekleme süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yakıt lambası yandığında en yakın istasyona yönelmek güvenli bir tercih olacaktır.

Benzin 0 Olduktan Sonra Ne Kadar Gider?

Dijital ekran "0 km" gösterdiğinde, depo tamamen boşalmış gibi görünse de genellikle içinde 1–2 litre yakıt daha bulunur. Bu miktar, ortalama 10–30 km arasında bir mesafe kat etmenizi sağlayabilir. Ancak bu tamamen riskli bir durumdur.

Yakıt tamamen bittiğinde:

Araç stop eder ve çekici gerekebilir

Yakıt pompası zarar görebilir (soğutma biter)

Tortu ve pislikler yakıt sistemine çekilebilir

Bu yüzden benzin 0 olduğunda "biraz daha gider" düşüncesiyle hareket etmek, kısa vadeli kazanç gibi görünse de uzun vadede ciddi masraflara neden olabilir.