Yakıt yüklü TIR devrildi: Sürücü kabinde hayatını kaybetti!

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde yakıt yüklü TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrilerek yol ortasında yan yattı. Devrilen TIR'ın sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle araç kabini içerisinde sıkıştı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.