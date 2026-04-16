Yakıt yüklü TIR devrildi: Sürücü kabinde hayatını kaybetti!

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde yakıt yüklü TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrilerek yol ortasında yan yattı. Devrilen TIR'ın sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle araç kabini içerisinde sıkıştı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, TIR'ın kabininde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çalışma başlattı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak Şanlıurfa-Mardin karayolunu geçici olarak trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, TIR sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cenazesi, ambulansla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.