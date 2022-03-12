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Giriş Tarihi: 13.3.2022

‘Yalaka’ kelimesi hakaret sayılmadı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Yalaka’ kelimesi hakaret sayılmadı
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, resmi işini halletmek için gittiği devlet kurumunda çalışan memurlara "Sizler yalakasınız" ifadesi için verilen cezayı bozdu. Daire, kararında, söz konusu ifadenin şeref ve saygınlığı rencide edici değil, nezaket dışı hitap olduğunu ifade etti. Resmi işini halletmek için devlet kurumuna giden bir vatandaş, sinirlendiği memurlara "Sizler yalakasınız" ifadelerini kullandı. Bunun üzerinde devlet memurları şikâyetçi olurken başlatılan soruşturma kapsamında vatandaş hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyanın ardından yargılama sonucunda sanığa 'tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, 'hakaret' suçundan da mahkûm edildi. Yargıtay'a gönderilen dosyanın incelenmesi tamamlandı. Buna göre Yargıtay 4. Ceza Dairesi 'tehdit' suçundan verilen cezayı ve 'hakaret' suçundan verilen mahkûmiyet kararını bozdu. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye atfedilmiş olarak gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. 'Yalaka' kelimesinin şeref ve saygınlığı rencide edici değil kaba bir hitap olduğuna hükmedildi.

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‘Yalaka’ kelimesi hakaret sayılmadı
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