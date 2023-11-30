Haberler Yaşam Haberleri Yalakalık Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Yalakalık İle İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:05

Yalakalık Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Yalakalık İle İlgili Sözler

Yalakalık sözleri, çıkarları uğruna dalkavukluk yapan insanların hallerini ortaya koymak için söylenmiştir. Yağcılar, nitelikli ve niteliksiz fark etmeksizin kendilerinden daha üstün olanlara yaranmaya çalışırlar. Onların amacı, yerlerini sağlamlaştırmak ve birtakım kazanç elde etmektir. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden yalakalık ile ilgili sözler ise onları daha iyi tanımayı sağlar.

Yalakalık Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Yalakalık İle İlgili Sözler

Dürüst ve güvenilir insanların değerini anlamayı sağlayan pek çok yalakalık sözleri bulunur. Kendilerine saygısı olmayan yalakalar, bu özellikleri nedeniyle hayatta daha başarılı olurlar. Buna karşın, bir insanın içi ile dışı ne kadar bir ise o kadar istenmeyen kişi olur. Yalakalık, aynı zamanda çıkarcılığın da bir göstergesidir. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden yalakalık ile ilgili sözler, karakterlerini gözler önüne serer.

Yalakalık Sözleri

Yalakalığın, dalkavuk, yağcı, yağdanlık, yalpak, yanar döner ve omurgasız gibi birden fazla eş anlamlısı bulunur. Öz saygısını yitirmiş ve karşı taraftan birtakım beklentisi olan insanların, karşılarındaki kişiyi övmelerine ve yaranma çabalarına yalakalık denir. Bu, sonradan öğrenilebilen bir davranıştan ziyade daha çok karakterle ilgilidir.

Yalakalık için insanın kendinden ödün vermesi gerekir. Bu davranış, gururu, şerefi ve haysiyeti olan insanların sergilemekte zorlandıkları bir tutumdur. Bundan dolayı, bazı insanların karakterleri yalakalığa doğuştan yatkındır. Bir yalaka, sevmediği ve hatta nefret ettiği insanlara bile sırf çıkarı uğruna yaklaşabilir ve onları abartılı bir şekilde övebilir. Bu sayede, hayatta daha iyi yerlere gelebilir ve liyakat sahibi insanların ayağını bile kaydırabilir. Yalakalık hakkında sarf edilen en ünlü sözler ise şu şekilde sıralanabilir:

"Varsın hayat yalakalara şans tanısın. Ben onuruma fiyat biçemem. Yaşadığım kadar daha yaşasam asla tükürülecek eli öpmem." - Ömer Hayyam

"Yalakalık arttığı günden beri, hak ve hukuk çiğnendi, ahlak bozuldu." - Tolstoy

"Dalkavukluk dünyanın çarklarını yağlayan tek şeydir." - Stephen King

"İkiyüzlü ve kötü bir arkadaştan vahşi bir yaratıktan daha fazla korkulmalıdır; vahşi bir yaratık vücudunuzu yaralayabilir ancak kötü bir arkadaş aklınızı yaralar." - Buda

"Yalakalık sizi hiçbir yere götürmez, ama zaten daha önce her yerde olduğunuz için, bu konu tartışılabilir." - E.L. James

"Gerçekten büyük olmayan "büyük adamlar" çevrelerini küçük adamlarla doldururlar." - Steve Reich

"YaIakaIık, devIet adamIarının çevresini sarmış bir çemberdir." - Montesquieu

"İktidar dalkavukluktan hoşlanmaya başladığı zaman, onur daima ayaklar altında ezilmiştir." - William Shakespeare

"Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip mahvetmek isterseniz, etrafını yalakalarla doldurun." - Edmond Jaloux

"Dost gibi görünen yalakalar, farklı olmaya çalışan basit insanlar, arkamızdan kurulan oyunlar. Kural hep; gül ve geç." - D.Noel

EN ÇOK OKUNANLAR

25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Son dakika haberi: Bayern Münih-Kopenhag maçından kötü haber! İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali...
Bu İbrahimleri kim yetiştirdi?
İstanbul’da gasp çetesi çökertildi... Çete lideri dahil 2'si kadın 14 şüpheli enselendi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar geldi! Petrol üretimi 27 bin varile ulaştı
İyi Parti, FETÖ ve Gladyo
Başkan Erdoğan yerel seçim hedefini duyurdu: Tüm belediyeleri kazanacağız
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: 2023 AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalakalık Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Yalakalık İle İlgili Sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA