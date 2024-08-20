Hamilelik sürecinde yaşanan her türlü değişim, anne adayları için heyecan verici bir macera olsa da, bazı durumlar endişelere yol açabilir. Yalancı sancılar da bu endişelerden biridir. Özellikle doğum yaklaştıkça sıklıkla yaşanan bu sancılar, anne adaylarının aklında birçok soru işareti bırakır. Haliyle yalancı sancı NST'de çıkar mı, yalancı doğum sancıları NST'de çıkıyor mu gibi sorular da sıklıkla araştırılmaktadır.

Yalancı Sancılar (Braxton Hicks Kasılmaları) Nedir?

Yalancı sancılar, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde rahim kaslarının düzensiz kasılmasıyla ortaya çıkan, genellikle ağrısız veya hafif ağrılı kasılmalardır. Bu kasılmalar, rahimin doğum için hazırlanması ve kan dolaşımının iyileştirilmesi gibi önemli bir göreve sahiptir. Yalancı sancılar, gerçek doğum sancılarına göre daha düzensiz, daha kısa süreli ve genellikle karın bölgesinde hissedilir.

Yalancı Sancılar Hakkında Bilgiler

Yalancı sancılar neden olur? Yalancı sancıların kesin nedeni bilinmemekle birlikte, rahmin büyümesi, hormonal değişiklikler ve bebeğin hareketleri gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Yalancı sancılar zararlı mıdır? Yalancı sancılar genellikle zararsızdır ve bebeğe veya anneye herhangi bir zarar vermez. Ancak, çok sık veya şiddetli kasılmalar yaşanıyorsa, doktorunuza başvurmanız önemlidir.

Yalancı sancıları nasıl rahatlatabilirim? Yalancı sancıları hafifletmek için bol sıvı tüketmek, solunum egzersizleri yapmak, sıcak bir banyo yapmak veya dinlenmek gibi yöntemler deneyebilirsiniz.

NST (Non-stress Test) Nedir?

NST, bebeğin kalp atış hızının ve annenin rahim kasılmalarının aynı anda izlendiği bir testtir. Bu test, bebeğin rahim içindeki durumunu değerlendirmek ve olası riskleri belirlemek amacıyla kullanılır. NST sırasında anne, bir koltuğa uzanır ve karın bölgesine yerleştirilen sensörler aracılığıyla bebeğin kalp atışları ve rahim kasılmaları kaydedilir.

Yalancı Sancılar NST'de Nasıl Görülür?

NST sırasında yalancı sancılar, rahim kasılmaları olarak kaydedilir. Ancak, yalancı sancılar ve gerçek doğum sancıları arasındaki farkı belirlemek için bazı kriterler göz önünde bulundurulur:

Kasılmaların sıklığı: Yalancı sancılar genellikle düzensiz ve seyrek olarak görülürken, gerçek doğum sancıları düzenli aralıklarla ve giderek sıklaşarak ortaya çıkar.

Kasılmaların süresi: Yalancı sancılar genellikle kısa sürelidir (30-45 saniye), gerçek doğum sancıları ise daha uzun sürebilir.

Kasılmaların şiddeti: Yalancı sancılar genellikle hafif veya orta şiddettedir, gerçek doğum sancıları ise zamanla şiddetlenir.

Bebeğin kalp atışları: Yalancı sancılar sırasında bebeğin kalp atışları genellikle normal seyreder. Ancak, gerçek doğum sancıları sırasında bebeğin kalp atışlarında geçici yavaşlamalar veya hızlanmalar görülebilir.

Yalancı Sancılar ve Gerçek Doğum Sancıları Nasıl Ayırt Edilir?

Düzenlilik: Yalancı sancılar düzensizken, gerçek doğum sancıları düzenli aralıklarla tekrarlar ve zamanla sıklaşır.

Şiddet: Gerçek doğum sancıları zamanla şiddetlenirken, yalancı sancılar genellikle aynı şiddette kalır.

Ağrı: Gerçek doğum sancıları genellikle belden başlayarak karına doğru yayılan şiddetli bir ağrıya neden olurken, yalancı sancılar daha hafif ve karın bölgesinde hissedilir.

Aktivite: Yalancı sancılar dinlenerek veya pozisyon değiştirerek geçerken, gerçek doğum sancıları dinlenmeye rağmen devam eder.

Ne Zaman Doktora Başvurulmalıdır?

Suyunuz geldiyse

Şiddetli kanama varsa

Bebek hareketleri azalırsa

Düzenli ve şiddetli sancılar başlarsa

Herhangi bir endişeniz varsa

Uyarı: Bu makale, genel bilgi amaçlıdır ve bir doktor tavsiyesi yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda mutlaka doktorunuza başvurunuz.