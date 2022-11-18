Yalı Çapkını Kazım öldü mü, dizinin gerçek hikayesi nasıl? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

Yalı Çapkını Kazım öldü mü, Diren Polatoğulları Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı? sorusu seyirciler tarafından yanıt arıyor. Suna'nın Kazım'ın kafasına vurmasıyla birlikte Kazım kanlar içinde yattığı görüldü. Yalı Çapkını 9. bölüm böylece herkesin nefeslerini kesti. Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını hikayesi gerçek açıklaması yapmıştı. Peki,Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI KAZIM ÖLDÜ MÜ, DİREN POLATOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI?
Yalı Çapkını 9. bölüm son bölümlerde yaşananlar, herkeste şok etkisi yarattı. Suna, kız kardeşini Kazım'ın elinden kurtarmak için Kazım'ın kafasına sert bir maddeyle vurdu. Kazım son sahnede kanlar içinde cansız bir şekilde yatakta yatmaktaydı.
Kazım'ın ölüp ölmediği henüz belli değil.
YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM KONUSU
Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?
Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.
YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.
Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.
Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka".
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.