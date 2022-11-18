Yalı Çapkını Kazım öldü mü, dizinin gerçek hikayesi nasıl? Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?

YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.

Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla ilgili, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka".